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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
Лидс - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 25 февраля 2017
Лидс
25.02.2017, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
24'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
К. Вуд
90'
+2
Желтая карточка
Л. Бридкатт
87'
Замена
С. Даллас
️️️️
П. Эрнандес
86'
Замена
Р. Виейра
️️️️
Ю. О'Кейн
83'
Замена
К. Руф
️️️️
Х. Сако
71'
Желтая карточка
Ю. О'Кейн
70'
68'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Роудс
68'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
А. Абди
63'
Желтая карточка
Р. Уоллес
54'
Пенальти не реализован!
Д. Роудс
Желтая карточка
С. Дукара
53'
45'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
М. Фокс
Желтая карточка
П. Янссон
41'
31'
Желтая карточка
В. Сассо
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Г. Берарди
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Лиам Бридкатт
ПП
9
Хади Сако
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
29
Джордан Роудс
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-2-1-3
31
Грин
12
Эйлинг
5
Бартли
18
Янссон
28
Берарди
32
О'Кейн
23
Бридкатт
19
Эрнандес
9
Вуд
15
Дукара
9
Сако
3-2-2-2
27
Вествуд
5
Хатчинсон
23
Сассо
3
Фокс
32
Хант
4
Ловенс
23
Уоллес
22
Абди
45
Форестьери
29
Роудс
9
Сако
7
Руф
7
Руф
9
Сако
19
Эрнандес
15
Даллас
15
Даллас
19
Эрнандес
32
О'Кейн
14
Виейра
14
Виейра
32
О'Кейн
3
Фокс
20
МакМанаман
20
МакМанаман
3
Фокс
22
Абди
10
Беннэн
10
Беннэн
22
Абди
29
Роудс
26
Флетчер
26
Флетчер
29
Роудс
Остались в запасе
Лидс
Шеффилд Уэнсдэй
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Элланд Роад
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