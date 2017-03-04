Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити: обзор матча 04 марта 2017
Шеффилд Уэнсдэй
04.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
5 : 1
Завершен
Норвич Сити
15'
Р. Уоллес
22'
Д. Роудс
41'
М. Фокс
54'
Д. Роудс
66'
Ф. Форестьери
38'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Р. Уоллес
77'
Замена
Ж. Семеду
️️️️
Б. Беннэн
74'
71'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Нейсмит
71'
Замена
А. Притчард
️️️️
В. Хулахан
ГОЛ! 5:1!
Ф. Форестьери
66'
56'
Желтая карточка
С. Нейсмит
ГОЛ! 4:1!
Д. Роудс
Пас отдал
Б. Беннэн
54'
46'
Желтая карточка
Т. Клозе
45'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
Д. Мерфи
ГОЛ! 3:1!
М. Фокс
Пас отдал
Ф. Форестьери
41'
38'
ГОЛ! 2:1!
К. Джером
Замена
Д. Джонс
️️️️
С. Хатчинсон
34'
ГОЛ! 2:0!
Д. Роудс
Пас отдал
Ф. Форестьери
22'
ГОЛ! 1:0!
Р. Уоллес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
6
Александер Теттей
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
3-2-2-3
27
Вествуд
23
Сассо
3
Фокс
4
Ловенс
5
Хатчинсон
32
Хант
10
Беннэн
23
Уоллес
11
Уиннелл
29
Роудс
45
Форестьери
4-2-1-3
26
Радди
12
Пинту
5
Клозе
16
Мартин
35
Дийкс
6
Теттей
16
Хаусон
14
Хулахан
14
Нейсмит
23
Мерфи
35
Джером
23
Уоллес
20
МакМанаман
20
МакМанаман
23
Уоллес
10
Беннэн
29
Семеду
29
Семеду
10
Беннэн
5
Хатчинсон
3
Джонс
3
Джонс
5
Хатчинсон
23
Мерфи
6
Беннетт
6
Беннетт
23
Мерфи
14
Хулахан
10
Притчард
10
Притчард
14
Хулахан
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+