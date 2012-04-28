Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Патрик Овомойела - статистика

Завершил карьеру
5 ноября 1979 (47), Гамбург
#22 | Защитник
187 см | 82 кг
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия Д
11
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кайзерслаутерн
2 : 5
28.04.2012
Боруссия Д
1' - 90'
18'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
2 : 0
21.04.2012
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1 : 2
14.04.2012
Боруссия Д
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
1 : 0
11.04.2012
Бавария
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
1 : 3
07.04.2012
Боруссия Д
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия Д
4 : 4
30.03.2012
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1 : 6
25.03.2012
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия Д
1 : 0
17.03.2012
Вердер
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
0 : 0
10.03.2012
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия Д
2 : 1
03.03.2012
Майнц
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
3 : 1
26.02.2012
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
0 : 1
18.02.2012
Боруссия Д
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 0
11.02.2012
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
0 : 2
03.02.2012
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гамбург
1 : 5
22.01.2012
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
1 : 4
17.12.2011
Боруссия Д
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
1 : 1
11.12.2011
Кайзерслаутерн
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
1 : 1
03.12.2011
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
2 : 0
26.11.2011
Шальке-04
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
0 : 1
19.11.2011
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
5 : 1
05.11.2011
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
0 : 2
14.10.2011
Боруссия Д
1' - 90'
74'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+