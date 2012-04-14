Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия Д
Шальке-04 - Боруссия Д: обзор матча 14 апреля 2012
Шальке-04
14.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
9'
Д. Фарфан
16'
Л. Пищек
62'
С. Кель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия Д
Замена
П. Овомойела
️️️️
К. Гросскройц
Желтая карточка
М. Шмельцер
Замена
Ч. Марика
️️️️
А. Учида
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
И. Перишич
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Т. Пукки
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
М. Хегер
️️️️
К. Мориц
ГОЛ! 1:2!
С. Кель
Пас отдал
М. Шмельцер
Желтая карточка
С. Кель
Замена
С. Кель
️️️️
С. Бендер
Желтая карточка
К. Фукс
16'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пищек
Пас отдал
С. Кель
Желтая карточка
Д. Фарфан
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ЛВ
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Рауль
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
4-1-3-2
1
Уннершталь
28
Фукс
14
Пападопулос
21
Метцельдер
2
Учида
18
Мориц
13
Джонс
7
Рауль
8
Фарфан
21
Хунтелаар
7
Дракслер
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
28
Сантана
5
Бендер
26
Пищек
29
Шмельцер
20
Гюндоган
16
Блащиковски
10
Кагава
6
Гросскройц
9
Левандовски
18
Мориц
6
Хегер
6
Хегер
18
Мориц
7
Дракслер
20
Пукки
20
Пукки
7
Дракслер
2
Учида
19
Марика
19
Марика
2
Учида
16
Блащиковски
14
Перишич
14
Перишич
16
Блащиковски
6
Гросскройц
22
Овомойела
22
Овомойела
6
Гросскройц
5
Бендер
5
Кель
5
Кель
5
Бендер
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия Д
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия Д
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Шальке-04
Боруссия Д
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+