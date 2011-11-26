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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Шальке-04
Боруссия Д - Шальке-04: обзор матча 26 ноября 2011
Боруссия Д
26.11.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
15'
Р. Левандовски
62'
Ф. Сантана
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Шальке-04
Замена
П. Овомойела
️️️️
М. Гетце
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Л. Холтби
Замена
С. Кагава
️️️️
Л. Барриос
Желтая карточка
С. Кель
Замена
Ч. Марика
️️️️
А. Баумйоханн
Желтая карточка
А. Учида
ГОЛ! 2:0!
Ф. Сантана
Желтая карточка
Ж. Матип
Замена
Т. Пукки
️️️️
Ю. Дракслер
Желтая карточка
К. Пападопулос
Травма
Д. Джонс
Желтая карточка
Д. Джонс
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Шмельцер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
32
Жоэль Матип
ЦП
7
Рауль
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
4-3-1-2
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
28
Сантана
26
Пищек
5
Кель
78
Ляйтнер
16
Блащиковски
27
Гетце
9
Левандовски
10
Барриос
3-4-2-1
1
Уннершталь
2
Учида
14
Пападопулос
28
Фукс
5
Баумйоханн
13
Джонс
32
Матип
90
Холтби
7
Рауль
7
Дракслер
21
Хунтелаар
27
Гетце
22
Овомойела
22
Овомойела
27
Гетце
16
Блащиковски
6
Гросскройц
6
Гросскройц
16
Блащиковски
10
Барриос
10
Кагава
10
Кагава
10
Барриос
90
Холтби
14
Хурадо
14
Хурадо
90
Холтби
5
Баумйоханн
19
Марика
19
Марика
5
Баумйоханн
7
Дракслер
20
Пукки
20
Пукки
7
Дракслер
Остались в запасе
Боруссия Д
Шальке-04
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Боруссия Д - Шальке-04
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 18:25 (прямая)
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