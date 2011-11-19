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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 19 ноября 2011
Бавария
19.11.2011, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
63'
М. Гетце
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия Д
Замена
Л. Барриос
️️️️
Р. Левандовски
Замена
И. Перишич
️️️️
С. Кагава
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Кель
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
С. Кель
Замена
Д. Алаба
️️️️
А. Роббен
Замена
И. Олич
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Желтая карточка
Л. Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
28
Бадштубер
13
Рафинья
14
Густаво
7
Рибери
8
Кроос
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
3-3-1-2-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
28
Сантана
26
Пищек
5
Кель
29
Шмельцер
6
Гросскройц
10
Кагава
27
Гетце
9
Левандовски
10
Роббен
5
Алаба
5
Алаба
10
Роббен
13
Мюллер
40
Олич
40
Олич
13
Мюллер
13
Рафинья
18
Петерсен
18
Петерсен
13
Рафинья
10
Кагава
14
Перишич
14
Перишич
10
Кагава
5
Кель
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
5
Кель
9
Левандовски
10
Барриос
10
Барриос
9
Левандовски
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:25 (прямая)
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