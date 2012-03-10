Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия Д
Аугсбург - Боруссия Д: обзор матча 10 марта 2012
Аугсбург
10.03.2012, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия Д
Замена
Э. Синкала
️️️️
А. Беллингаузен
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
М. Ндженг
️️️️
К. Чжа-Чеол
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Ш. Хайн
Замена
И. Перишич
️️️️
С. Кагава
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Бендер
Желтая карточка
С. Кель
Желтая карточка
Н. Суботич
Желтая карточка
Д. Санко
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
23
Эндрю Синкала
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
3-2-3-2
1
Йенцш
2
Верхаг
22
Озтрзолек
4
Лангкамп
21
Хосогаи
3
Санко
11
Беллингаузен
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
20
Оэрль
16
Хайн
3-3-2-1-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
26
Пищек
5
Кель
29
Шмельцер
16
Блащиковски
6
Гросскройц
10
Кагава
9
Левандовски
10
Ку Чжа-Чеол
8
Ндженг
8
Ндженг
10
Ку Чжа-Чеол
16
Хайн
13
Мельдерс
13
Мельдерс
16
Хайн
11
Беллингаузен
23
Синкала
23
Синкала
11
Беллингаузен
10
Кагава
14
Перишич
14
Перишич
10
Кагава
5
Бендер
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
5
Бендер
16
Блащиковски
20
Гюндоган
20
Гюндоган
16
Блащиковски
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Боруссия Д
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+