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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 17 марта 2012
Боруссия Д
17.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
8'
С. Кагава
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вердер
Замена
П. Овомойела
️️️️
Я. Блащиковски
Желтая карточка
К. Фритц
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Т. Трибулл
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Гросскройц
Замена
С. Бендер
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Л. Шмитц
️️️️
Ф. Хартерц
Желтая карточка
Ф. Аффольтер
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
С. Предль
Желтая карточка
А. Игньевски
Желтая карточка
Л. Пищек
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
Пас отдал
И. Гюндоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
22
Александар Игньевски
ОП
8
Клеменс Фритц
(К)
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
16
Златко Юнузович
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
5
Кель
6
Гросскройц
20
Гюндоган
16
Блащиковски
10
Кагава
9
Левандовски
4-3-2-1
1
Милиц
19
Папастатопулос
16
Аффольтер
4
Предль
3
Хартерц
28
Трибулл
22
Игньевски
8
Фритц
16
Юнузович
11
Экичи
9
Розенберг
6
Гросскройц
14
Перишич
14
Перишич
6
Гросскройц
20
Гюндоган
5
Бендер
5
Бендер
20
Гюндоган
16
Блащиковски
22
Овомойела
22
Овомойела
16
Блащиковски
3
Хартерц
26
Шмитц
26
Шмитц
3
Хартерц
28
Трибулл
23
Кроос
23
Кроос
28
Трибулл
4
Предль
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
4
Предль
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
33
Кристиан Фандер
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристиан Фандер
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 18:25 (прямая)
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