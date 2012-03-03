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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 03 марта 2012
Боруссия Д
03.03.2012, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
26'
Я. Блащиковски
77'
С. Кагава
74'
М. Зидан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Майнц
Замена
П. Овомойела
️️️️
К. Гросскройц
Замена
Э. Уджа
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Замена
А. Да Силва
️️️️
С. Кагава
ГОЛ! 2:1!
С. Кагава
Пас отдал
Л. Пищек
ГОЛ! 1:1!
М. Зидан
Пас отдал
А. Салаи
Замена
И. Перишич
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
А. Салаи
️️️️
Ю. Полански
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
М. Фатхи
ГОЛ! 1:0!
Я. Блащиковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Антонио Да Силва
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
5
Бендер
3
Суботич
29
Шмельцер
26
Пищек
6
Гросскройц
20
Гюндоган
16
Блащиковски
10
Кагава
9
Левандовски
4-4-2
28
Веткло
30
Фатхи
4
Новески
26
Бунгерт
8
Забавник
33
Калиджиури
9
Мюллер
8
Полански
19
Сото
10
Зидан
13
Чупо-Мотинг
16
Блащиковски
14
Перишич
14
Перишич
16
Блащиковски
6
Гросскройц
22
Овомойела
22
Овомойела
6
Гросскройц
10
Кагава
8
Да Силва
8
Да Силва
10
Кагава
30
Фатхи
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
30
Фатхи
13
Чупо-Мотинг
11
Уджа
11
Уджа
13
Чупо-Мотинг
8
Полански
11
Салаи
11
Салаи
8
Полански
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
33
Хайнц Мюллер
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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