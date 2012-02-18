Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия Д
Герта - Боруссия Д: обзор матча 18 февраля 2012
Герта
18.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
66'
К. Гросскройц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия Д
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Хуммельс
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Л. Барриос
Замена
Ронни
️️️️
Ф. Баcтианс
ГОЛ! 0:1!
К. Гросскройц
Замена
П. Ласогга
️️️️
Н. Рукавица
Замена
П. Овомойела
️️️️
Л. Пищек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
20
Патрик Эберт
ЛП
18
Петер Нимайер
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
8
Фанол Пердедай
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
3-2-3-2
1
Крафт
16
Янкер
4
Миятович
4
Хубник
3
Кобиашвили
11
Баcтианс
20
Эберт
13
Рукавица
18
Нимайер
11
Раффаэл
20
Рамос
3-3-2-2
1
Вайденфеллер
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
26
Пищек
5
Кель
29
Шмельцер
16
Блащиковски
6
Гросскройц
10
Барриос
9
Левандовски
11
Баcтианс
12
Ронни
12
Ронни
11
Баcтианс
13
Рукавица
10
Ласогга
10
Ласогга
13
Рукавица
15
Хуммельс
28
Сантана
28
Сантана
15
Хуммельс
26
Пищек
22
Овомойела
22
Овомойела
26
Пищек
10
Барриос
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
10
Барриос
Остались в запасе
Герта
Боруссия Д
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
1
Майкел Аэртс
ВР
8
Фанол Пердедай
ЦП
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
1
Майкел Аэртс
ВР
8
Фанол Пердедай
ЦП
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
Остались в запасе
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Герта - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
Все
Герта
Боруссия Д
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+