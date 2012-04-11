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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 11 апреля 2012
Боруссия Д
11.04.2012, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Бавария
77'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бавария
Замена
П. Овомойела
️️️️
Я. Блащиковски
Пенальти не реализован!
А. Роббен
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Гросскройц
Замена
И. Олич
️️️️
М. Гомес
Замена
И. Перишич
️️️️
И. Гюндоган
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Кагава
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Т. Мюллер
Травма
Л. Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Себастьян Кель
(К)
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
4-2-3-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
15
Хуммельс
26
Пищек
20
Гюндоган
5
Кель
6
Гросскройц
10
Кагава
16
Блащиковски
9
Левандовски
4-1-1-2-2
1
Нойер
21
Лам
28
Бадштубер
17
Боатенг
5
Алаба
14
Густаво
8
Кроос
10
Роббен
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
20
Гюндоган
14
Перишич
14
Перишич
20
Гюндоган
16
Блащиковски
22
Овомойела
22
Овомойела
16
Блащиковски
10
Кагава
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
10
Кагава
13
Мюллер
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
27
Гомес
40
Олич
40
Олич
27
Гомес
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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