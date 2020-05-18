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Александр Салугин
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Александр Салугин - новости
Завершил карьеру
23 октября 1988 (37)
#77 | Нападающий
185 см | 75 кг
Россия
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Публикации
Салугин – о премиальных за победу ЦСКА в Кубке УЕФА: «Мы получили раз в 10 меньше, чем люди в «Зените»
2020.05.18 19:19
7
Обладатель Кубка УЕФА Салугин – о завершении карьеры в 31 год: «Все эти схемы, тактика, единоборства... Голова болит, с ума сойти можно»
2020.05.18 13:08
3
Салугин: «Амкар» должен мне пять зарплат. Кроме пары машин, у них нет ничего»
2018.07.31 16:23
3
Салугин – об уходе из «Амкара»: «Я не требую выплаты никакой компенсации в три миллиона рублей, как пишут»
2018.05.24 06:52
5
«Амкар» объявил об уходе Салугина и Прокофьева
2018.05.23 00:50
3
Молодежное первенство. Гол Салугина помог «Амкару» победить «Динамо»
2017.11.23 14:07
Салугин подверг критике качество поля в Самаре
2017.04.09 07:16
1
Комолов: «В матче против «Вардара» игроки «Амкара» выглядели уставшими»
2017.01.28 20:48
Салугин: «Может быть, Это'О не остался в «Амкаре», потому что испугался конкурировать со мной»
2017.01.28 17:47
Салугин: «Прекрасно, если бы лимит в РФПЛ был в 10 российских игроков на поле»
2016.11.07 20:24
4
Салугин: «В ЦСКА готов вернуться хоть на полставки»
2016.11.07 18:12
8
Измайлов выйдет в стартовом составе «Краснодара» в матче против «Амкара»
2016.10.23 18:48
3
Салугин: «Есть желание поквитаться с «Краснодаром»
2016.10.20 18:46
1
Салугин: «С возрастом понял, как выпить бутылку пива одним глотком»
2016.10.13 15:35
19
Салугин раздумывает над предложением клуба из Испании
2016.10.12 15:07
3
Салугин: «На взвешивание в ЦСКА Карвальо пришел с гамбургером»
2016.10.12 12:31
9
Салугин: «Будем надеяться, что удастся повторить путь «Ростова»
2016.09.20 09:52
13
Видео
Бубнов: «Салугин может получить премию Пушкаша от ФИФА»
2016.09.12 23:12
5
Видео
Салугин: «Гол в ворота «Томи» – на всю жизнь»
2016.09.12 07:04
8
Видео
Салугин: «Забил «Томи», потому что было лень бежать»
2016.09.10 19:08
2
Видео
Невероятный гол Салугина поднял «Амкар» в зону Лиги чемпионов
2016.09.10 17:21
11
Салугин: «В «Амкаре» есть задержки по зарплате перед футболистами»
2016.08.27 17:30
Гаджиев: «Нашей атаке еще есть над чем работать»
2016.02.14 21:56
Салугин: «Вся команда на седьмом небе после победы над ЦСКА»
2015.12.03 20:01
Салугин: «В принципе, все уже выиграл. Но это так, шутка, естественно»
2015.10.27 06:08
1
Салугин: «Мой гол – подарок маме на день рождения»
2015.10.24 17:29
1
Салугин: «План на игру с «Рубином» сработал»
2015.07.27 10:16
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Александр Салугин стал игроком «Амкара»
2015.07.16 13:31
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