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    • Салугин: «Вся команда на седьмом небе после победы над ЦСКА»

    Салугин: «Вся команда на седьмом небе после победы над ЦСКА»

    Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился впечатлениями после победы в матче 18-го тура РФПЛ над ЦСКА (2:0). Форвард вышел на замену и через пять минут после своего появления на поле отличился забитым мячом.

    «Когда выходил на замену, вся наша скамейка напутствовала, чтобы обязательно забил, снял нервное напряжение последних минут. Я на седьмом небе, как и вся команда. Обыграли-то не кого-нибудь, а лидера чемпионата и теперь отправляемся в отпуск в отличном настроении», – говорит Салугин.

    Футболист также прокомментировал то обстоятельство, что он является воспитанником ЦСКА.

    «На самом деле ЦСКА навсегда остается в моем сердце, но сейчас я игрок «Амкара». Надеюсь, армейцы на меня не в обиде. Они, даже проиграв, остались во главе таблицы чемпионата, а нам победа была нужнее, позволила подняться на пару строчек выше».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2015 20:01
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