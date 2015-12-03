Салугин: «Вся команда на седьмом небе после победы над ЦСКА»

Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился впечатлениями после победы в матче 18-го тура РФПЛ над ЦСКА (2:0). Форвард вышел на замену и через пять минут после своего появления на поле отличился забитым мячом.

«Когда выходил на замену, вся наша скамейка напутствовала, чтобы обязательно забил, снял нервное напряжение последних минут. Я на седьмом небе, как и вся команда. Обыграли-то не кого-нибудь, а лидера чемпионата и теперь отправляемся в отпуск в отличном настроении», – говорит Салугин.

Футболист также прокомментировал то обстоятельство, что он является воспитанником ЦСКА.

«На самом деле ЦСКА навсегда остается в моем сердце, но сейчас я игрок «Амкара». Надеюсь, армейцы на меня не в обиде. Они, даже проиграв, остались во главе таблицы чемпионата, а нам победа была нужнее, позволила подняться на пару строчек выше».