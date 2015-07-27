Салугин: «План на игру с «Рубином» сработал»

Нападающий пермского «Амкара» Александр Салугин прокомментировал итог воскресного матча второго тура РФПЛ против казанского «Рубина» (2:0).
«Сильная сторона у них – слаженная оборона. Мы уделили внимание тому, что нужно выходить через пас, желательно низом, потому что защитники высокие, сложно с ними в борьбе наверху. Можно сказать, что это сработало, раз мы победили. Изначально была установка, чтобы немного попрессинговать, чтобы это стало неожиданностью для «Рубина». Судейство? Да я считаю, что хорошо отсудил Сергей Карасев, никаких вопросов. Да, судья не везде может успеть, но у меня лично никаких вопросов нет», – сказал футболист «БИЗНЕС Online».
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