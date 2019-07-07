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Александр Салугин
Статистика
Александр Салугин - статистика
Завершил карьеру
23 октября 1988 (37)
#77 | Нападающий
185 см | 75 кг
Россия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нижний Новгород
0 : 2
07.07.2019
Томь
71' - 90'
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