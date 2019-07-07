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    Александр Салугин - статистика

    Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Салугин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 октября 1988 (34 года)
    Рост 185
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2019 71' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 Томь (Томск)
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