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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Томь
Нижний Новгород - Томь: обзор матча 07 июля 2019
Нижний Новгород
07.07.2019, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 2
Завершен
Томь
46'
М. Житнев
55'
А. Шумских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Томь
90'
+4
Замена
А. Горбатюк
️️️️
П. Киреенко
85'
Замена
Д. Сасин
️️️️
М. Казанков
Желтая карточка
П. Игнатович
81'
Замена
П. Голышев
️️️️
П. Комолов
79'
77'
Желтая карточка
Н. Калинский
77'
Замена
И. Тлупов
️️️️
М. Житнев
Замена
А. Салугин
️️️️
И. Портнягин
71'
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Сергеев
62'
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Ставпец
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Шумских
Желтая карточка
А. Ставпец
54'
46'
ГОЛ! 0:1!
М. Житнев
43'
Желтая карточка
И. Эдиев
Желтая карточка
П. Комолов
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Александр Сергеев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
Нижний Новгород
88
Виталий Шильников
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
9
Артем Максименко
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Томь
13
Иван Сальников
ВР
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
70
Максим Антух
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
3-4-2-1
31
Анисимов
11
Темников
5
Морозов
27
Лебедев
10
Сергеев
41
Сапета
20
Комолов
27
Чудин
99
Палиенко
16
Ставпец
97
Портнягин
4-1-3-2
1
Вавилин
27
Мануйлов
5
Шумских
5
Эдиев
4
Пенчиков
18
Шалаев
8
Талалай
99
Житнев
78
Калинский
60
Казанков
13
Киреенко
10
Сергеев
9
Максименко
9
Максименко
10
Сергеев
16
Ставпец
29
Игнатович
29
Игнатович
16
Ставпец
97
Портнягин
77
Салугин
77
Салугин
97
Портнягин
20
Комолов
72
Голышев
72
Голышев
20
Комолов
13
Киреенко
29
Горбатюк
29
Горбатюк
13
Киреенко
60
Казанков
77
Сасин
77
Сасин
60
Казанков
99
Житнев
11
Тлупов
11
Тлупов
99
Житнев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Томь
88
Виталий Шильников
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
13
Иван Сальников
ВР
36
Станислав Крапухин
ЦФ
70
Максим Антух
ЦП
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
Остались в запасе
88
Виталий Шильников
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
Остались в запасе
13
Иван Сальников
ВР
36
Станислав Крапухин
ЦФ
70
Максим Антух
ЦП
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Нижний Новгород - Томь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Совкомбанк Арена
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