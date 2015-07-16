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    Александр Салугин стал игроком «Амкара»

    Пермский «Амкар» объявил о подписании контракта с нападающим Александром Салугиным. 26-летний форвард хорошо зарекомендовал себя находясь в команде на просмотре, забив победные голы в двух последних контрольных матчах.
    Салугин является воспитанником московской футбольной школы «Красный Октябрь». Детский, юношеский и молодежный этапы он провел в системе ЦСКА. На поле выходил нечасто, но фактически является обладателем Кубка УЕФА 2004-2005 и Кубка России 2005-2006.
    Выступал за ивановский «Текстильщик», ФК «Нижний Новгород», «Торпедо».
    В «Амкаре» будет выступать под номером «77».

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    Источник: ФК «Амкар»

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    16.07.2015 13:31
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    Комментарии (13)
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    TiffosoBianconero
    1437043506
    Вермален)
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    mono
    1437043680
    мне кажется от нового лимита сильнее всех пострадал именно Амкар- денег нет , приходиться искать незажравшихся игроков с российским паспортом, которых нет...
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    Sueverny
    1437044226
    Удачи. Встряхнуться. В Перми не забалуешь. Стадик бы без искусственного покрытия.
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    vgarakh
    1437044791
    Хороший нападающий
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    Майкл59ru
    1437045183
    Удачи ему в Амкаре!
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    Hesus_4erez_us
    1437046321
    Вот он, плод лимита. Ведь Салугин настолько шикарный форвард, что его Амкар взял...ух и принесет же он пользы сборной!!!!!!!
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    Lakhamu
    1437046503
    на завтрак подписан защитник с Российским паспортом, в обед нападающий, на ужин ждём полузащитника. Только Пермь-Только Победа!. удачи АМКАРу
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    RUSTY8
    1437050814
    он что когда был в школоло кубок уэфа взял на компе или ПС?
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    luke-c1
    1437056229
    У меня его футболка ЦСКА есть))
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    ologreds
    1694997603
    numo435836
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