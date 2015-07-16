Александр Салугин стал игроком «Амкара»

Пермский «Амкар» объявил о подписании контракта с нападающим Александром Салугиным. 26-летний форвард хорошо зарекомендовал себя находясь в команде на просмотре, забив победные голы в двух последних контрольных матчах.



Салугин является воспитанником московской футбольной школы «Красный Октябрь». Детский, юношеский и молодежный этапы он провел в системе ЦСКА. На поле выходил нечасто, но фактически является обладателем Кубка УЕФА 2004-2005 и Кубка России 2005-2006.

Выступал за ивановский «Текстильщик», ФК «Нижний Новгород», «Торпедо».