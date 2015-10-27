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    • Салугин: «В принципе, все уже выиграл. Но это так, шутка, естественно»

    Салугин: «В принципе, все уже выиграл. Но это так, шутка, естественно»

    Полузащитник «Амкара» Александр Салугин не исключает варианта переезда в испанскую лигу.

    «Конечно же, поиграть подольше хочется, чтобы семью обеспечить. В принципе, все уже выиграл. Но это так, шутка, естественно. На самом деле хочется в такой команде, как «Амкар», проявить себя, побороться за какое-нибудь место повыше.

    Европа? Разговаривал с одним человеком, он связан с одной командой в Марбелье, в Испании. Они, правда, играют в низкой лиге. Мы договорились, что, как только они повыше выйдут, приеду посмотреть. К тому же Марбелья – любимое место отдыха моей жены. Так что вариантов нет, надо ехать, обязательно», – говорит Александр.

    В текущем сезоне Салугин провел в составе «Амкара» в Премьер-лиге 11 матчей, отметился в них одним голом, одной голевой передачей и одной желтой карточкой.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    27.10.2015 06:08
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1445927882
    просидев на лавке он все выиграл а кто то всю жизнь пашет без единого титула уж лучше бы помалкивал бревно
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    ologreds
    1694996919
    numo446626
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