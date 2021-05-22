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Венсан Лорини
Статистика
Венсан Лорини - статистика
Завершил карьеру
10 июня 1989 (37), Тьонвиль
#16 | Защитник
173 см | 72 кг
Франция | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
3 : 0
22.05.2021
Парма
1' - 73'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1 : 3
16.05.2021
Сассуоло
1' - 78'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1 : 0
12.05.2021
Парма
62' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 5
09.05.2021
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
1 : 0
03.05.2021
Парма
1' - 75'
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3 : 4
24.04.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
3 : 1
21.04.2021
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4 : 3
17.04.2021
Парма
1' - 60'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 3
10.04.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2 : 2
03.04.2021
Парма
1' - 46'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1 : 2
19.03.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2 : 0
14.03.2021
Рома
82' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3 : 3
07.03.2021
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2 : 2
27.02.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2 : 2
21.02.2021
Удинезе
79' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
3 : 0
06.01.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 3
03.01.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1 : 2
30.11.2020
Парма
19' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 0
07.11.2020
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
3 : 2
18.10.2020
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 0
04.10.2020
Верона
1' - 63'
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
4 : 1
28.09.2020
Парма
1' - 90'
70'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 2
20.09.2020
Наполи
Был в запасе
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