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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Верона
Парма - Верона: обзор матча 04 октября 2020
Парма
04.10.2020, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Верона
1'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Верона
86'
Замена
Л. Тупта
️️️️
М. Четин
Замена
А. Грасси
️️️️
Я. Куртич
74'
65'
Желтая карточка
Ф. Димарко
Замена
Р. Гальоло
️️️️
Эрнани
63'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Я. Карамо
63'
Замена
М. Дармиан
️️️️
В. Лорини
63'
58'
Замена
Э. Колли
️️️️
М. Дзакканьи
58'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
А. Барак
45'
Замена
Д. Лазович
️️️️
М. Ловато
Желтая карточка
Б. Алвеш
20'
ГОЛ! 1:0!
Я. Куртич
Пас отдал
Я. Карамо
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
72
Антонин Барак
АП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
77
Бернардо Калабрезе
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
4-1-3-2
55
Сепе
55
Дермаку
22
Алвеш
3
Пеццелла
16
Лорини
16
Бругман
23
Эрнани
33
Куцка
27
Куртич
27
Жервиньо
14
Карамо
3-2-2-2-1
16
Сильвестри
5
Ловато
32
Димарко
22
Гюнтер
19
Фараони
45
Четин
20
Илич
61
Тамез
72
Барак
10
Дзакканьи
99
Фавилли
23
Эрнани
5
Гальоло
5
Гальоло
23
Эрнани
16
Лорини
36
Дармиан
36
Дармиан
16
Лорини
27
Куртич
33
Грасси
33
Грасси
27
Куртич
14
Карамо
14
Корнелиус
14
Корнелиус
14
Карамо
45
Четин
29
Тупта
29
Тупта
45
Четин
10
Дзакканьи
19
Колли
19
Колли
10
Дзакканьи
5
Ловато
88
Лазович
88
Лазович
5
Ловато
72
Барак
10
Сальседо
10
Сальседо
72
Барак
Остались в запасе
Парма
Верона
40
Ботонд Балог
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
9
Андреа Адоранте
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
55
Лукас Фелиппе
ЦП
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
77
Бернардо Калабрезе
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
40
Ботонд Балог
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
9
Андреа Адоранте
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Остались в запасе
55
Лукас Фелиппе
ЦП
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
77
Бернардо Калабрезе
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Парма - Верона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джуа
Стадион:
Эннио Тардини
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