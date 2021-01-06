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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Парма
Аталанта - Парма: обзор матча 06 января 2021
Аталанта
06.01.2021, среда, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 0
Завершен
Парма
15'
Л. Муриэль
49'
Д. Сапата
61'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Парма
Замена
М. Кальдара
️️️️
Х. Хатебур
81'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Фройлер
65'
Замена
Й. Меле
️️️️
Р. Госенс
65'
ГОЛ! 3:0!
Р. Госенс
61'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Иличич
58'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Госенс
49'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Л. Муриэль
46'
46'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Р. Инглесе
Желтая карточка
М. Пессина
45'
39'
Желтая карточка
В. Сиприен
33'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Р. Гальоло
ГОЛ! 1:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Й. Иличич
15'
10'
Замена
В. Михаила
️️️️
Я. Карамо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Симон Сом
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
23
Эрнани
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
3-3-2-2
95
Голлини
19
Паломино
6
Джимсити
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
32
Пессина
8
Фройлер
10
Муриэль
72
Иличич
4-4-1-1
55
Сепе
44
Буси
5
Гальоло
22
Алвеш
5
Валенти
27
Куртич
25
Сиприен
23
Эрнани
19
Сом
14
Карамо
45
Инглесе
33
Хатебур
23
Кальдара
23
Кальдара
33
Хатебур
8
Госенс
21
Меле
21
Меле
8
Госенс
72
Иличич
17
Малиновский
17
Малиновский
72
Иличич
8
Фройлер
59
Миранчук
59
Миранчук
8
Фройлер
10
Муриэль
91
Сапата
91
Сапата
10
Муриэль
14
Карамо
7
Михаила
7
Михаила
14
Карамо
5
Гальоло
3
Пеццелла
3
Пеццелла
5
Гальоло
45
Инглесе
14
Корнелиус
14
Корнелиус
45
Инглесе
Остались в запасе
Аталанта
Парма
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
29
Дан Диркс
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Остались в запасе
29
Дан Диркс
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Аталанта - Парма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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