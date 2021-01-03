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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Торино
Парма - Торино: обзор матча 03 января 2021
Парма
03.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 3
Завершен
Торино
8'
У. Синго
88'
А. Иццо
90+5'
А. Гояк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Торино
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
А. Гояк
90'
Желтая карточка
А. Иццо
88'
ГОЛ! 0:2!
А. Иццо
Пас отдал
А. Гояк
Желтая карточка
Б. Алвеш
86'
86'
Замена
Я. Сегре
️️️️
К. Линетти
Замена
В. Сиприен
️️️️
Ю. Куцка
85'
Замена
В. Михаила
️️️️
Я. Карамо
75'
70'
Замена
А. Гояк
️️️️
С. Верди
Замена
М. Буси
️️️️
Й. Осорио
61'
Замена
С. Сом
️️️️
Эрнани
60'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Х. Брунетта
60'
32'
Желтая карточка
С. Верди
Желтая карточка
Р. Гальоло
30'
8'
ГОЛ! 0:1!
У. Синго
Пас отдал
А. Белотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Эрнани
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-3-2-1
55
Сепе
71
Осорио
22
Алвеш
2
Якопони
5
Гальоло
33
Куцка
27
Куртич
23
Эрнани
14
Карамо
11
Брунетта
14
Корнелиус
3-2-3-1-1
46
Сиригу
3
Бремер
90
Синго
4
Иццо
13
Лянко
15
Родригес
23
Лукич
8
Ринкон
17
Линетти
90
Верди
11
Белотти
14
Карамо
7
Михаила
7
Михаила
14
Карамо
71
Осорио
44
Буси
44
Буси
71
Осорио
33
Куцка
25
Сиприен
25
Сиприен
33
Куцка
23
Эрнани
19
Сом
19
Сом
23
Эрнани
11
Брунетта
45
Инглесе
45
Инглесе
11
Брунетта
17
Линетти
8
Сегре
8
Сегре
17
Линетти
90
Верди
14
Гояк
14
Гояк
90
Верди
Остались в запасе
Парма
Торино
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
Главный тренер
Фабио Ливерани
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Парма - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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