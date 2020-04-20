Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристоф Метцельдер - статистика

Завершил карьеру
5 ноября 1980 (45)
#21 | Защитник
194 см | 87 кг
Германия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1 : 0
20.04.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
0 : 2
06.04.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Нюрнберг
3 : 0
16.03.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Шальке-04
2 : 1
09.03.2013
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург
1 : 4
02.03.2013
Шальке-04
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Шальке-04
2 : 1
23.02.2013
Фортуна
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Майнц
2 : 2
16.02.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
4 : 0
09.02.2013
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
1 : 2
02.02.2013
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
0 : 0
26.01.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
5 : 4
18.01.2013
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1 : 3
15.12.2012
Фрайбург
28' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
3 : 1
08.12.2012
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
1 : 1
01.12.2012
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
1 : 1
24.11.2012
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Шальке-04
3 : 0
06.10.2012
Вольфсбург
Был в запасе
Главные новости
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
1
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
5
РПЛ. «Рубин» спас ничью с «Родиной» – 1:1
20:26
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
79
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
В «ПСЖ» выбрали двух кандидатов для продвижения на «Золотой мяч»
19:27
1
Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
18:56
10
Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+