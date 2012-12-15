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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Фрайбург
Шальке-04 - Фрайбург: обзор матча 15 декабря 2012
Шальке-04
15.12.2012, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Фрайбург
20'
Д. Фарфан
26'
Я. Розенталь
32'
Д. Шмид
61'
Я. Розенталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Фрайбург
88'
Замена
К. Геде
️️️️
М. Крузе
Замена
Ч. Марика
️️️️
Л. Холтби
83'
Вторая желтая
К. Хунтелаар
82'
81'
Вторая желтая
Я. Розенталь
80'
Желтая карточка
Я. Розенталь
Желтая карточка
К. Хунтелаар
76'
61'
ГОЛ! 1:3!
Я. Розенталь
Пас отдал
Д. Калиджиури
Замена
Т. Пукки
️️️️
К. Мориц
59'
32'
ГОЛ! 1:2!
Д. Шмид
Желтая карточка
Л. Холтби
28'
Замена
К. Метцельдер
️️️️
А. Учида
28'
26'
ГОЛ! 1:1!
Я. Розенталь
Пас отдал
М. Крузе
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
Л. Холтби
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
44
Марк Лаис
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Хильдебранд
28
Фукс
32
Матип
5
Хеведес
2
Учида
33
Нойштедтер
18
Мориц
90
Холтби
7
Дракслер
21
Хунтелаар
8
Фарфан
4-3-2-1
1
Бауманн
7
Шмид
25
Сорг
3
Дианье
6
Хеденстад
23
Флум
23
Шустер
16
Макиади
20
Калиджиури
10
Розенталь
10
Крузе
2
Учида
21
Метцельдер
21
Метцельдер
2
Учида
90
Холтби
19
Марика
19
Марика
90
Холтби
18
Мориц
20
Пукки
20
Пукки
18
Мориц
10
Крузе
31
Геде
31
Геде
10
Крузе
Остались в запасе
Шальке-04
Фрайбург
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
44
Марк Лаис
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
14
Антон Путило
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Остались в запасе
44
Марк Лаис
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
14
Антон Путило
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Шальке-04 - Фрайбург
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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