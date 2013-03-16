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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Шальке-04
Нюрнберг - Шальке-04: обзор матча 16 марта 2013
Нюрнберг
16.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Шальке-04
31'
М. Фойлнер
69'
А. Эссвайн
87'
М. Франтц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Шальке-04
Замена
С. Полтер
️️️️
А. Эссвайн
90'
ГОЛ! 3:0!
М. Франтц
Пас отдал
Х. Кийотаке
87'
84'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
М. Бастос
Замена
М. Илдиз
️️️️
Т. Чендлер
83'
ГОЛ! 2:0!
А. Эссвайн
69'
64'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
59'
Замена
Раффаэл
️️️️
С. Колашинац
Замена
М. Франтц
️️️️
Т. Пекхарт
46'
44'
Желтая карточка
М. Хегер
ГОЛ! 1:0!
М. Фойлнер
Пас отдал
Т. Пекхарт
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
20
Мухаммед Илдиз
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
4-4-1-1
1
Шефер
22
Пинола
4
Нильссон
5
Клозе
22
Чендлер
35
Эссвайн
5
Балич
8
Фойлнер
3
Симонс
10
Кийотаке
17
Пекхарт
4-1-2-1-2
26
Хильдебранд
5
Колашинац
32
Матип
5
Хеведес
28
Фукс
6
Хегер
13
Джонс
7
Бастос
7
Дракслер
8
Фарфан
7
Обаси Огбуке
22
Чендлер
20
Илдиз
20
Илдиз
22
Чендлер
17
Пекхарт
8
Франтц
8
Франтц
17
Пекхарт
35
Эссвайн
91
Полтер
91
Полтер
35
Эссвайн
7
Бастос
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Бастос
5
Колашинац
11
Раффаэл
11
Раффаэл
5
Колашинац
7
Обаси Огбуке
20
Пукки
20
Пукки
7
Обаси Огбуке
Остались в запасе
Нюрнберг
Шальке-04
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Михаэль Визингер
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Нюрнберг - Шальке-04
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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