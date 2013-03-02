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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Шальке-04
Вольфсбург - Шальке-04: обзор матча 02 марта 2013
Вольфсбург
02.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 4
Завершен
Шальке-04
50'
И. Олич
33'
Ю. Дракслер
63'
Ю. Дракслер
79'
Д. Фарфан
86'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Шальке-04
88'
Замена
Раффаэл
️️️️
Ю. Дракслер
86'
ГОЛ! 1:4!
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Фагнер
82'
79'
ГОЛ! 1:3!
Д. Фарфан
Пас отдал
Ю. Дракслер
77'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
М. Бастос
Замена
Фагнер
️️️️
М. Хасебе
76'
72'
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
И. Перишич
️️️️
Жозуэ
67'
63'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Д. Джонс
ГОЛ! 1:1!
И. Олич
Пас отдал
Я. Полак
50'
46'
Замена
К. Метцельдер
️️️️
Р. Нойштедтер
33'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
М. Хегер
Замена
С. Кириакос
️️️️
Налдо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Томас Каленберг
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Бенальо
27
Налдо
20
Виейринья
24
Кьер
4
Шефер
7
Жозуэ
20
Хасебе
8
Полак
10
Диего
12
Дост
40
Олич
3-2-2-1-2
26
Хильдебранд
5
Хеведес
32
Матип
5
Колашинац
6
Хегер
33
Нойштедтер
13
Джонс
7
Бастос
7
Дракслер
21
Хунтелаар
8
Фарфан
7
Жозуэ
14
Перишич
14
Перишич
7
Жозуэ
20
Хасебе
23
Фагнер
23
Фагнер
20
Хасебе
27
Налдо
16
Кириакос
16
Кириакос
27
Налдо
33
Нойштедтер
21
Метцельдер
21
Метцельдер
33
Нойштедтер
7
Бастос
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Бастос
7
Дракслер
11
Раффаэл
11
Раффаэл
7
Дракслер
Остались в запасе
Вольфсбург
Шальке-04
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Ральф Ферманн
ВР
22
Василиос Пляцикас
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
22
Василиос Пляцикас
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Вольфсбург - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
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