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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Шальке-04
Айнтрахт - Шальке-04: обзор матча 20 апреля 2013
Айнтрахт
20.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Шальке-04
41'
М. Русс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Шальке-04
88'
Желтая карточка
Б. Хеведес
Замена
М. Ланиг
️️️️
Ш. Айхнер
87'
Замена
С. Лакич
️️️️
К. Матмур
83'
81'
Желтая карточка
С. Колашинац
73'
Желтая карточка
М. Хегер
Желтая карточка
М. Русс
72'
71'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
М. Бастос
Желтая карточка
С. Роде
70'
64'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Р. Нойштедтер
Замена
К. Джакпа
️️️️
Б. Очипка
54'
46'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Ч. Марика
ГОЛ! 1:0!
М. Русс
Пас отдал
М. Штендера
41'
24'
Пенальти не реализован!
М. Бастос
Желтая карточка
К. Самбрано
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Раффаэл
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Айнтрахт
1
Айкут Озер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Николов
23
Русс
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
5
Очипка
22
Челоцци
17
Роде
18
Штендера
29
Айхнер
14
Инуи
10
Матмур
4-2-1-1-2
26
Хильдебранд
2
Учида
32
Матип
5
Хеведес
5
Колашинац
6
Хегер
33
Нойштедтер
7
Бастос
7
Дракслер
19
Марика
11
Раффаэл
5
Очипка
15
Джакпа
15
Джакпа
5
Очипка
29
Айхнер
13
Ланиг
13
Ланиг
29
Айхнер
10
Матмур
29
Лакич
29
Лакич
10
Матмур
7
Бастос
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Бастос
33
Нойштедтер
13
Джонс
13
Джонс
33
Нойштедтер
19
Марика
20
Пукки
20
Пукки
19
Марика
Остались в запасе
Айнтрахт
Шальке-04
1
Айкут Озер
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
1
Айкут Озер
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Айнтрахт - Шальке-04
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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