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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Ганновер-96
Шальке-04 - Ганновер-96: обзор матча 18 января 2013
Шальке-04
18.01.2013, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
5 : 4
Завершен
Ганновер-96
44'
Д. Фарфан
49'
Ю. Дракслер
64'
М. Хегер
67'
Ч. Марика
89'
Л. Холтби
55'
С. Пинту
60'
С. Хусти
68'
С. Хусти
90+2'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Ганновер-96
90'
+2
ГОЛ! 5:4!
М. Диуф
Пас отдал
А. Хоффманн
Желтая карточка
Б. Хеведес
90'
+1
Замена
Раффаэл
️️️️
Л. Холтби
90'
ГОЛ! 5:3!
Л. Холтби
Пас отдал
Д. Фарфан
89'
Желтая карточка
А. Учида
86'
86'
Замена
Д. Кадах
️️️️
М. Шмидебах
83'
Желтая карточка
К. Рауш
77'
Замена
А. Хоффманн
️️️️
С. Пинту
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Ю. Дракслер
77'
Замена
С. Колашинац
️️️️
М. Хегер
73'
71'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
А. Собич
68'
ГОЛ! 4:3!
С. Хусти
Пас отдал
М. Диуф
ГОЛ! 4:2!
Ч. Марика
Пас отдал
Р. Нойштедтер
67'
ГОЛ! 3:2!
М. Хегер
Пас отдал
Л. Холтби
64'
60'
ГОЛ! 2:2!
С. Хусти
Пас отдал
С. Шахед
55'
ГОЛ! 2:1!
С. Пинту
52'
Желтая карточка
А. Собич
ГОЛ! 2:0!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Л. Холтби
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
44'
37'
Желтая карточка
Й. Джуру
Желтая карточка
Ч. Марика
35'
Желтая карточка
Л. Холтби
33'
24'
Желтая карточка
С. Пинту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
63
Дениз Кадах
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
4-2-1-1-2
26
Хильдебранд
28
Фукс
32
Матип
5
Хеведес
2
Учида
6
Хегер
33
Нойштедтер
90
Холтби
7
Дракслер
19
Марика
8
Фарфан
3-4-3
20
Цилер
23
Шахед
5
Эггиманн
5
Джуру
34
Рауш
18
Пинту
24
Шмидебах
9
Хусти
13
Шлаудрафф
92
Диуф
9
Собич
6
Хегер
5
Колашинац
5
Колашинац
6
Хегер
7
Дракслер
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Дракслер
90
Холтби
11
Раффаэл
11
Раффаэл
90
Холтби
24
Шмидебах
63
Кадах
63
Кадах
24
Шмидебах
18
Пинту
4
Хоффманн
4
Хоффманн
18
Пинту
9
Собич
25
Абделлауе
25
Абделлауе
9
Собич
Остались в запасе
Шальке-04
Ганновер-96
1
Ларс Уннершталь
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Шальке-04 - Ганновер-96
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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