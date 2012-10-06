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Шальке-04 - Вольфсбург
Шальке-04 - Вольфсбург: обзор матча 06 октября 2012
Шальке-04
06.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсбург
33'
Д. Фарфан
46'
И. Афеллай
58'
Р. Нойштедтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вольфсбург
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Л. Холтби
86'
Замена
С. Колашинац
️️️️
К. Фукс
76'
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
И. Афеллай
73'
71'
Замена
Ф. Лопес
️️️️
Виейринья
ГОЛ! 3:0!
Р. Нойштедтер
Пас отдал
М. Хегер
58'
Желтая карточка
И. Афеллай
54'
52'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
Э. Погатец
52'
Замена
И. Олич
️️️️
М. Шефер
ГОЛ! 2:0!
И. Афеллай
Пас отдал
Л. Холтби
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
К. Фукс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
10
Диего
АП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
24
Ферхан Хасани
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
4-2-1-3
1
Уннершталь
28
Фукс
32
Матип
5
Хеведес
2
Учида
33
Нойштедтер
6
Хегер
90
Холтби
8
Фарфан
17
Афеллай
21
Хунтелаар
3-3-1-1
16
Бенальо
23
Фагнер
31
Кнохе
20
Виейринья
13
Родригес
7
Жозуэ
4
Шефер
10
Диего
29
Лакич
28
Фукс
5
Колашинац
5
Колашинац
28
Фукс
90
Холтби
10
Барнетта
10
Барнетта
90
Холтби
17
Афеллай
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
17
Афеллай
20
Виейринья
33
Лопес
33
Лопес
20
Виейринья
2
Погатец
24
Хасани
24
Хасани
2
Погатец
4
Шефер
40
Олич
40
Олич
4
Шефер
Остались в запасе
Шальке-04
Вольфсбург
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
1
Марвин Хитц
ВР
7
Томас Каленберг
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
7
Томас Каленберг
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Шальке-04 - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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