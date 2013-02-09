Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Шальке-04
Бавария - Шальке-04: обзор матча 09 февраля 2013
Бавария
09.02.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Шальке-04
19'
Д. Алаба (П)
32'
Б. Швайнштайгер
51'
Д. Алаба
63'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Шальке-04
78'
Замена
Эду
️️️️
Т. Пукки
Замена
Д. Контенто
️️️️
Ф. Рибери
73'
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Лам
73'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Б. Швайнштайгер
73'
72'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
М. Бастос
64'
Замена
Раффаэл
️️️️
М. Хегер
ГОЛ! 4:0!
М. Гомес
Пас отдал
А. Роббен
63'
56'
Желтая карточка
М. Хегер
ГОЛ! 3:0!
Д. Алаба
Пас отдал
М. Гомес
51'
ГОЛ! 2:0!
Б. Швайнштайгер
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Алаба
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
22
Василиос Пляцикас
ЦП
7
Макс Майер
АП
16
Эду
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
4
Данте
21
Лам
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
10
Роббен
27
Гомес
4-2-1-2-1
26
Хильдебранд
5
Хеведес
21
Метцельдер
32
Матип
5
Колашинац
6
Хегер
33
Нойштедтер
13
Джонс
10
Барнетта
7
Бастос
20
Пукки
7
Рибери
26
Контенто
26
Контенто
7
Рибери
21
Лам
13
Рафинья
13
Рафинья
21
Лам
31
Швайнштайгер
14
Густаво
14
Густаво
31
Швайнштайгер
20
Пукки
16
Эду
16
Эду
20
Пукки
7
Бастос
8
Фарфан
8
Фарфан
7
Бастос
6
Хегер
11
Раффаэл
11
Раффаэл
6
Хегер
Остались в запасе
Бавария
Шальке-04
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
22
Василиос Пляцикас
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
22
Василиос Пляцикас
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Бавария - Шальке-04
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:25 (прямая)
Новости команд
Все
Бавария
Шальке-04
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
12 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
12 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+