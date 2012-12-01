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Шальке-04 - Боруссия М
Шальке-04 - Боруссия М: обзор матча 01 декабря 2012
Шальке-04
01.12.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
86'
Ю. Дракслер
62'
И. Де Камарго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия М
89'
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Л. Рупп
87'
Желтая карточка
А. Домингес
ГОЛ! 1:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Т. Пукки
86'
79'
Замена
М. Ханке
️️️️
И. Де Камарго
78'
Замена
П. Млапа
️️️️
П. Херрманн
75'
Желтая карточка
П. Херрманн
Замена
Ч. Марика
️️️️
К. Хунтелаар
71'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Л. Холтби
70'
62'
ГОЛ! 0:1!
И. Де Камарго
Пас отдал
Т. Маркс
Желтая карточка
Ю. Дракслер
35'
1'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-1-2-1-2
26
Хильдебранд
28
Фукс
32
Матип
5
Хеведес
2
Учида
33
Нойштедтер
90
Холтби
13
Джонс
7
Дракслер
8
Фарфан
21
Хунтелаар
3-2-3-1-1
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
18
Домингес
39
Штранцль
24
Янчке
17
Вендт
10
Рупп
14
Маркс
18
Аранго
7
Херрманн
9
Де Камарго
21
Хунтелаар
19
Марика
19
Марика
21
Хунтелаар
90
Холтби
20
Пукки
20
Пукки
90
Холтби
10
Рупп
4
Брауверс
4
Брауверс
10
Рупп
9
Де Камарго
9
Ханке
9
Ханке
9
Де Камарго
7
Херрманн
26
Млапа
26
Млапа
7
Херрманн
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия М
1
Ларс Уннершталь
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия М
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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