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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Шальке-04
Вердер - Шальке-04: обзор матча 06 апреля 2013
Вердер
06.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Шальке-04
51'
Ю. Дракслер
69'
Ч. Марика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Шальке-04
89'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Ч. Марика
Замена
А. Стеванович
️️️️
А. Игньевски
78'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
76'
Замена
О. Йилдырим
️️️️
Э. Элиа
72'
69'
Замена
К. Фукс
️️️️
Ю. Дракслер
69'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Марика
Пас отдал
Раффаэл
51'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Дракслер
46'
Замена
Раффаэл
️️️️
М. Бастос
32'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Чиприан Марика
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
34
Александар Стеванович
ЛП
9
Озкан Йилдырим
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Милиц
21
Лукимия-Мулонготи
19
Папастатопулос
4
Предль
22
Игньевски
28
Трибулл
11
Элиа
14
Хант
7
Де Брюйне
7
Арнаутович
18
Петерсен
4-2-1-1-2
26
Хильдебранд
2
Учида
32
Матип
5
Хеведес
5
Колашинац
6
Хегер
33
Нойштедтер
7
Бастос
7
Дракслер
8
Фарфан
19
Марика
22
Игньевски
34
Стеванович
34
Стеванович
22
Игньевски
11
Элиа
9
Йилдырим
9
Йилдырим
11
Элиа
7
Дракслер
28
Фукс
28
Фукс
7
Дракслер
7
Бастос
11
Раффаэл
11
Раффаэл
7
Бастос
19
Марика
20
Пукки
20
Пукки
19
Марика
Остались в запасе
Вердер
Шальке-04
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Вердер - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Везерстадион
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