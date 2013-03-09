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Шальке-04 - Боруссия Д
Шальке-04 - Боруссия Д: обзор матча 09 марта 2013
Шальке-04
09.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
12'
Ю. Дракслер
35'
К. Хунтелаар
59'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия Д
Желтая карточка
М. Хегер
90'
+1
Замена
Раффаэл
️️️️
Ю. Дракслер
82'
76'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
И. Гюндоган
Замена
К. Фукс
️️️️
Р. Нойштедтер
73'
Желтая карточка
С. Колашинац
61'
59'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Бендер
Замена
Т. Пукки
️️️️
К. Хунтелаар
54'
46'
Замена
Н. Шахин
️️️️
М. Хуммельс
46'
Замена
М. Ройс
️️️️
К. Гросскройц
ГОЛ! 2:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
А. Учида
35'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
32'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Дракслер
Пас отдал
А. Учида
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Марко Ройс
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-2-2-1-1
26
Хильдебранд
5
Колашинац
5
Хеведес
32
Матип
2
Учида
6
Хегер
33
Нойштедтер
7
Бастос
8
Фарфан
7
Дракслер
21
Хунтелаар
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
5
Бендер
3
Суботич
26
Пищек
29
Шмельцер
20
Гюндоган
16
Блащиковски
27
Гетце
6
Гросскройц
9
Левандовски
33
Нойштедтер
28
Фукс
28
Фукс
33
Нойштедтер
7
Дракслер
11
Раффаэл
11
Раффаэл
7
Дракслер
21
Хунтелаар
20
Пукки
20
Пукки
21
Хунтелаар
20
Гюндоган
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
15
Хуммельс
8
Шахин
8
Шахин
15
Хуммельс
6
Гросскройц
18
Ройс
18
Ройс
6
Гросскройц
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия Д
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия Д
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:25 (прямая)
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