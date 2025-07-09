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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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Арсенал
Тимур Жамалетдинов
Новости
€ 200 тыс
Тимур Жамалетдинов - новости
Арсенал
21 мая 1997 (29)
#75 | Нападающий
177 см | 70 кг
Россия
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Публикации
Фото
Экс-игрок ЦСКА с опытом Лиги чемпионов перешел в тульский «Арсенал»
4 июля
1
Фото
Экс-игрок ЦСКА с опытом Лиги чемпионов перешел в «Челябинск»
2025.07.09 20:52
2
Фото
«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ
2025.03.06 14:51
3
Фото
«Шинник» расторг контракт с российским форвардом, забивавшим в Лиге чемпионов
2025.01.10 21:19
1
Жамалетдинов раскрыл свои ежемесячные траты
2024.11.18 17:29
5
Видео
Жамалетдинов прокомментировал свой гол с чужой половины в Первой лиге
2024.09.07 21:17
2
Видео
Забивавший в ЛЧ форвард «Шинника» отправил мяч в сетку с чужой половины поля
2024.09.07 18:06
5
«Шинник» подписал форварда, забивавшего в Лиге чемпионов
2024.06.22 08:33
1
«Случилось кое-что неприятное»: Жамалетдинов рассказал, почему покинул «Локомотив»
2023.08.24 12:00
Жамалетдинов: «В ЦСКА были футболисты, которые злоупотребляли пихачем»
2023.08.24 11:23
2
Экс-нападающий ЦСКА: «Слуцкий – никакой тренер»
2023.08.24 07:50
4
«Езжай обратно в Россию»: Жамалетдинов рассказал о диалоге с польским таксистом
2023.08.23 23:19
6
Фото
«Волгарь» подписал форварда, который забивал «Бенфике» в Лиге чемпионов
2023.06.25 19:09
Фото
«Уфа» расторгла контракт с Жамалетдиновым
2022.09.08 22:15
3
Жамалетдинов: «Не буду праздновать гол в ворота ЦСКА, у меня есть уважение к бывшей команде»
2021.04.30 16:48
2
Бауэр, Кротов, Жамалетдинов выйдут с первых минут у «Уфы» в матче с «Рубином»; Шатов, Макаров, Хвича – в основе гостей
2021.03.14 13:01
Рыков, Ибрахимай, Погребняк сыграют за «Урал» против «Уфы»; Урунов, Жамалетдинов, Андрич выйдут у гостей
2021.03.07 13:08
Жамалетдинов: «Надеюсь, через пять лет заиграю в европейском топ-клубе»
2021.01.25 14:09
6
Жамалетдинов: «Слуцкий главным тренером у меня не был – неинтересно, чем он занимается»
2021.01.25 11:24
2
Фото
Пять игроков из «Уфы» и три из «Ростова» – в сборной 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
2020.11.30 21:31
4
Кротов, Жамалетдинов, Андрич – в старте «Уфы»; Рыжиков, Костюков, Онугха сыграют у «Тамбова»
2020.11.29 13:03
Безденежных, Голубев, Жамалетдинов – в старте «Уфы» на матч с ЦСКА; Гончаренко выставил Карпова, Зайнутдинова, Эджуке
2020.09.20 12:56
Фото
Новичок «Уфы» Жамалетдинов – лучший игрок команды в августе
2020.09.09 20:57
Видео
Алексей Миранчук, Влашич и еще шесть игроков поборются за звание автора лучшего гола РПЛ в августе
2020.09.02 11:51
7
РПЛ. Гол Жамалетдинова принес «Уфе» ничью в матче с «Динамо»
2020.08.30 15:55
8
Аликин, Кротов, Жамалетдинов – в основе «Уфы»; Паршивлюк, Моро, Фомин сыграют у «Динамо»
2020.08.30 12:59
1
Аликин, Данченко, Жамалетдинов – в старте «Уфы» на матч с «Ростовом»; Карпин выпустил Хашимото, Зайнутдинова, Ионова
2020.08.23 15:36
1
Евсеев выпустил на игру со «Спартаком» Беленова, Данченко, Жамалетдинова; Маслов, Умяров, Понсе выйдут у москвичей
2020.08.19 15:01
2
Жамалетдинов – о матче со «Спартаком»: «У нас есть информация, что против «Уфы» Кокорин точно не сыграет»
2020.08.19 10:31
7
Жамалетдинов заключил с «Уфой» трехлетний контракт
2020.08.12 23:40
2
1
2
3
4
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