«Езжай обратно в Россию»: Жамалетдинов рассказал о диалоге с польским таксистом

Бывший нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов вспомнил, как беседовал с польским таксистом.

«Возникали ли у меня проблемы в Польше из-за того, что я из России? Был один случай. Ехал из центра домой. Таксист – дядька лет 50-55. В приложении он увидел мое имя и сразу заинтересовался: «В Польше таких нет. Ты откуда?» Сказал: из России. После этого он начал общаться со мной с какими-то мелкими претензиями. Начал вспоминать всю тяжелую историю отношений России и Польши, пытался все время как-то уколоть, говорил: «Что ты тут забыл? Езжай обратно в свою страну».

Это говорилось не в грубой форме, но я понимал, что он на негативе. Я ему попытался все разложить: что в Польше я работаю, зарабатываю деньги и меня не интересует, что было раньше. Но, видимо, он не понял. Осадок остался неприятный», – сказал игрок.