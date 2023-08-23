«Езжай обратно в Россию»: Жамалетдинов рассказал о диалоге с польским таксистом

Бывший нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов вспомнил, как беседовал с польским таксистом.
«Возникали ли у меня проблемы в Польше из-за того, что я из России? Был один случай. Ехал из центра домой. Таксист – дядька лет 50-55. В приложении он увидел мое имя и сразу заинтересовался: «В Польше таких нет. Ты откуда?» Сказал: из России. После этого он начал общаться со мной с какими-то мелкими претензиями. Начал вспоминать всю тяжелую историю отношений России и Польши, пытался все время как-то уколоть, говорил: «Что ты тут забыл? Езжай обратно в свою страну».
Это говорилось не в грубой форме, но я понимал, что он на негативе. Я ему попытался все разложить: что в Польше я работаю, зарабатываю деньги и меня не интересует, что было раньше. Но, видимо, он не понял. Осадок остался неприятный», – сказал игрок.
- «Лех» арендовал Жамалетдинова у ЦСКА в сезоне-2019/20.
- Тимур провел за команду в чемпионате Польши 11 игр.
- Сейчас Жамалетдинов в «Волгаре» (Первая лига).