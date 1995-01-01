Евсеев выпустил на игру со «Спартаком» Беленова, Данченко, Жамалетдинова; Маслов, Умяров, Понсе выйдут у москвичей

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком».

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Карп, Жамалетдинов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

Встреча на уфимском «Нефтянике» начнется в 16:00 по Москве.