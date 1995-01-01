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    Евсеев выпустил на игру со «Спартаком» Беленова, Данченко, Жамалетдинова; Маслов, Умяров, Понсе выйдут у москвичей

    Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком».

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Карп, Жамалетдинов.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

    Встреча на уфимском «Нефтянике» начнется в 16:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11662

      silver29 2 часа назад

      Не совсем понятно, приобретаемые игроки проходят медконтроль до оформления контракта, или их болячки обнаруживаются уже на базе ? Вот и Кокорин приехал лечится, а не играть (((

      0
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      Рейтинг: +2142

      neveldomha 2 часа назад

      Пускай будет ничья. Мир вам))))!!!

      2
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      Рейтинг: +23853

      oyabun 2 часа назад

      Состав Спартака без сюрпризов. И снова без Кокорина. Игра как лакмусовая бумажка для всего руководства клуба вместе с тренером. Если ставят высокие задачи, такой клуб как Уфа обязаны побеждать.

      0
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      Рейтинг: +11662

      silver29 > oyabun 2 часа назад

      Это в теории, но тедеско не тренер и не способен по ходу матча менять рисунок игры раскачивая автобус, вот упрется Уфа в обороне, не удастся забить быстрый гол, да если еще прохлопаем выпад в контратаке, то стремно за команду.

      0
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      Рейтинг: +7269

      alarm 3 часа назад

      позор!

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