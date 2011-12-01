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    РПЛ. Гол Жамалетдинова принес «Уфе» ничью в матче с «Динамо»

    В первом матче последнего игрового дня РПЛ перед паузой на игры сборных «Уфа» обменялась голами с «Динамо». У хозяев забил форвард Тимур Жамалетдинов.

    «Динамо» не разу не проигрывало уфимцам в чемпионате России.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Уфа – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Н’Жи, 43; 1:1 – Жамалетдинов, 59.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Данченко (Тиль, 62), Неделчару, Кротов (Голубев, 36), Алиев, Безденежных, Емельянов (Сухов, 46), Фольмер (Вомбергар, 62), Жамалетдинов (Карп, 90+4).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 79), Скопинцев, Шунич, Евгеньев, Ордец, Фомин (Каборе, 70), Шиманьски (Филипп, 70), Моро, Комличенко (Игбун, 46), Н'Жи (Грулев, 78).

    Предупреждения: Жамалетдинов, 12; Алиев, 43 – Каборе, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1426

      Evgeniy32 23 минуты назад

      Я в этих Жемалетдиновых уже путаться начинаю)))))

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      Рейтинг: +7797

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Хороший результат ( для нас ).

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      Рейтинг: +298

      Вальдемар IV > Persona_non_Grata 48 минут назад

      для химок

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      Рейтинг: +41254

      portero 1 час назад

      Уфа хорошо атаковала во втором тайме, судейка им чуток не симпатизировал. Евсеев неожиданно играл на победу...

      0
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      Рейтинг: +2294

      Semenycch 2 часа назад

      Команда костоломов в футбол играть не способна.

      0
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      Рейтинг: +11304

      Garrincha58 2 часа назад

      Зениту большой привет от Уфы вот так надо играть с масквачами

      -1
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      Рейтинг: +41254

      portero > Garrincha58 1 час назад

      Семак слабый тренер, с Локо такая же тягомотина, слишком медленная игра...

      0
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      Рейтинг: +9479

      Skull_Boy 2 часа назад

      Комличенко ты просто ноль и тут быстрее Уфа шла к победе, чем Динамо и пора прощаться с усатым и ставить кого нибудь другого, и прекратиться шлак подбор в сборную

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      Рейтинг: +41254

      portero > Skull_Boy 1 час назад

      Комля Бариоса зато выбил для Локо, в в плане атаки, слабо...

      0
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      Рейтинг: +7931

      alarm 2 часа назад

      позор автобусному Днищу! и спартаку заодно

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