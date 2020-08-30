РПЛ. Гол Жамалетдинова принес «Уфе» ничью в матче с «Динамо»

В первом матче последнего игрового дня РПЛ перед паузой на игры сборных «Уфа» обменялась голами с «Динамо». У хозяев забил форвард Тимур Жамалетдинов.

«Динамо» не разу не проигрывало уфимцам в чемпионате России.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Уфа – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Н’Жи, 43; 1:1 – Жамалетдинов, 59.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Данченко (Тиль, 62), Неделчару, Кротов (Голубев, 36), Алиев, Безденежных, Емельянов (Сухов, 46), Фольмер (Вомбергар, 62), Жамалетдинов (Карп, 90+4).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 79), Скопинцев, Шунич, Евгеньев, Ордец, Фомин (Каборе, 70), Шиманьски (Филипп, 70), Моро, Комличенко (Игбун, 46), Н'Жи (Грулев, 78).

Предупреждения: Жамалетдинов, 12; Алиев, 43 – Каборе, 88.

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