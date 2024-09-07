Жамалетдинов прокомментировал свой гол с чужой половины в Первой лиге

Нападающий «Шинника» Тимур Жамалетдинов высказался о своем голе в ворота «Уфы» (2:0) в Первой лиге.

«Была атака «Уфы», неудачный пас – случился обрез в центре поля. Видел, что товарищ по команде первый на мяче, смотрит на меня. Понимал, что, скорее всего, прилетит мне. Потом на мгновение бросил взгляд на ворота и увидел, что вратарь далеко вышел. И решил пробить. Получится или не получится – почему бы не попробовать?

Когда ударил по мячу, понял, что попал хорошо. Но не думал, что залетит. Такие голы – большая редкость. Был рад, первому голу за «Шинник и тому, что он получился такой», – сказал Жамалетдинов.