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    • Жамалетдинов прокомментировал свой гол с чужой половины в Первой лиге

    Жамалетдинов прокомментировал свой гол с чужой половины в Первой лиге

    Нападающий «Шинника» Тимур Жамалетдинов высказался о своем голе в ворота «Уфы» (2:0) в Первой лиге.

    «Была атака «Уфы», неудачный пас – случился обрез в центре поля. Видел, что товарищ по команде первый на мяче, смотрит на меня. Понимал, что, скорее всего, прилетит мне. Потом на мгновение бросил взгляд на ворота и увидел, что вратарь далеко вышел. И решил пробить. Получится или не получится – почему бы не попробовать?

    Когда ударил по мячу, понял, что попал хорошо. Но не думал, что залетит. Такие голы – большая редкость. Был рад, первому голу за «Шинник и тому, что он получился такой», – сказал Жамалетдинов.

    • В воротах «Уфы» был Алексей Чернов.
    • Жамалетдинов забивал за ЦСКА «Бенфике» в Лиге чемпионов.
    • Тимур играл в Польше за «Лех» (2019-2020 годы).

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.09.2024 21:17
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1725733502
    ...эй, писарчуки! Он бил со своей половины поля. Со СВОЕЙ!... Это, вроде, футбольный сайт, а не детский сад...
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    subbotaspartak
    1725769232
    В любой лиге неплохо
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