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    Заур Алборов - статистика

    #46 | Защитник
    Имя Заур
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Алборов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 июня 1995 (27 лет)
    Рост 175
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия (мол) 21 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.05.2015 62' -90' 2:4 Мордовия (мол) (Саранск)
    23.05.2015 1' -67' Мордовия (мол) (Саранск) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    14.05.2015 1' -67' Мордовия (мол) (Саранск) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    10.05.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 0:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    03.05.2015 1' -67' Уфа (мол) (Уфа) 2:2 Мордовия (мол) (Саранск)
    64'
    23.04.2015 90' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    17.04.2015 87' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 Спартак М (мол) (Москва)
    11.04.2015 90' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    06.04.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    07.12.2014 1' -46' Мордовия (мол) (Саранск) 2:0 Рубин (мол) (Казань)
    03.12.2014 1' -85' Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    29.11.2014 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    22.11.2014 90' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    07.11.2014 1' -46' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    02.11.2014 74' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 2:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    25.10.2014 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    19.10.2014 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    26.09.2014 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    18.09.2014 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 1:2 Мордовия (мол) (Саранск)
    13.09.2014 1' -73' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    23.08.2014 82' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    17.08.2014 87' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    14.08.2014 90' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Академия Кубань (Краснодар)
    08.08.2014 73' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
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