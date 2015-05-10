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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Арсенал Т (мол)
Мордовия (мол) - Арсенал Т (мол): обзор матча 10 мая 2015
Мордовия (мол)
10.05.2015, воскресенье, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал Т (мол)
30'
А. Закарлюка (П)
48'
Р. Салимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Арсенал Т (мол)
90'
+2
Замена
А. Мингазов
️️️️
А. Закарлюка
Желтая карточка
Т. Раимов
90'
Замена
В. Котков
️️️️
А. Теняев
88'
Замена
Д. Ларин
️️️️
Т. Аббакумов
78'
Замена
А. Ларин
️️️️
А. Аскеров
74'
70'
Замена
Е. Алфёров
️️️️
А. Чибиров
Желтая карточка
В. Адаев
69'
Замена
Т. Раимов
️️️️
Д. Сысуев
65'
Замена
М. Чураков
️️️️
М. Гуйганов
61'
48'
ГОЛ! 0:2!
Р. Салимов
Замена
Н. Хайкин
️️️️
И. Чебану
46'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Игошев
42'
Желтая карточка
А. Аскеров
39'
Желтая карточка
М. Гуйганов
30'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Закарлюка
Пенальти не реализован!
Н. Усов
27'
26'
Желтая карточка
А. Чибиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
58
Александр Шинкаренко
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Арсенал Т (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
73
Ренат Гагиты
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Мордовия (мол)
71
Илья Камалихин
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
82
Владимир Котков
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
65
Алексей Ларин
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
7
Денис Абрамов
ЦФ
83
Максим Чураков
ЦФ
Арсенал Т (мол)
96
Александр Пучков
ВР
94
Александр Матренов
ЦЗ
66
Александр Карасёв
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
78
Антон Бабушкин
ЦП
51
Алексей Юрчак
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
3-5-2
25
Чебану
45
Теняев
42
Усов
44
Чубукин
54
Игошев
71
Аскеров
49
Аббакумов
33
Гуйганов
58
Шинкаренко
8
Сысуев
48
Маланьин
3-3-1-1-2
91
Скорняков
55
Фарион
92
Налетов
2
Чибиров
11
Стародуб
21
Крючков
66
Ежов
73
Гагиты
5
Салимов
17
Закарлюка
30
Альшанский
45
Теняев
82
Котков
82
Котков
45
Теняев
71
Аскеров
65
Ларин
65
Ларин
71
Аскеров
49
Аббакумов
50
Ларин
50
Ларин
49
Аббакумов
8
Сысуев
53
Раимов
53
Раимов
8
Сысуев
33
Гуйганов
83
Чураков
83
Чураков
33
Гуйганов
54
Игошев
9
Адаев
9
Адаев
54
Игошев
25
Чебану
12
Хайкин
12
Хайкин
25
Чебану
17
Закарлюка
27
Мингазов
27
Мингазов
17
Закарлюка
2
Чибиров
17
Алфёров
17
Алфёров
2
Чибиров
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Арсенал Т (мол)
71
Илья Камалихин
ВР
7
Денис Абрамов
ЦФ
46
Заур Алборов
ЦЗ
51
Евгений Зимин
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
78
Антон Бабушкин
ЦП
94
Александр Матренов
ЦЗ
66
Александр Карасёв
ЦЗ
51
Алексей Юрчак
ЦП
96
Александр Пучков
ВР
Остались в запасе
71
Илья Камалихин
ВР
7
Денис Абрамов
ЦФ
46
Заур Алборов
ЦЗ
51
Евгений Зимин
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
78
Антон Бабушкин
ЦП
94
Александр Матренов
ЦЗ
66
Александр Карасёв
ЦЗ
51
Алексей Юрчак
ЦП
96
Александр Пучков
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Мордовия (мол) - Арсенал Т (мол)
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Вертков
(Москва)
Стадион:
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Мордовия (мол)
Арсенал Т (мол)
Матч молодежного первенства «Чертаново» – «Арсенал» отложили в связи с опозданием туляков
2021.03.17 13:30
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2019.10.30 15:33
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2019.10.26 11:53
Молодежное первенство. «Краснодар» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 0:4 и идет на 13 месте
2019.09.29 15:25
3
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
2019.07.28 13:37
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Матч молодежного первенства «Чертаново» – «Арсенал» отложили в связи с опозданием туляков
2021.03.17 13:30
Игроков молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» дисквалифицировали за драку на шесть матчей
2019.10.30 15:33
2
В матче молодежного первенства «Ахмат» – «Арсенал» судья удалил троих игроков за драку
2019.10.26 11:53
Молодежное первенство. «Краснодар» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 0:4 и идет на 13 месте
2019.09.29 15:25
3
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
2019.07.28 13:37
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