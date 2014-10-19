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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Мордовия (мол)
Рубин (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 19 октября 2014
Рубин (мол)
19.10.2014, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
0 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
11'
В. Адаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Мордовия (мол)
Замена
И. Ахметов
️️️️
Н. Бочаров
61'
Желтая карточка
Е. Сорокин
56'
46'
Замена
А. Шинкаренко
️️️️
М. Маркин
Замена
Д. Кибардин
️️️️
И. Сафеев
27'
Желтая карточка
Н. Лобанов
26'
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Адаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
57
Никита Лобанов
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
71
Ален Аскеров
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
82
Никита Михайлов
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
50
Иван Зайцев
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Мордовия (мол)
51
Евгений Зимин
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
49
Тимон Аббакумов
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
65
Алексей Ларин
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Акмурзин
83
Кузнецов
30
Хабибуллин
28
Сорокин
81
Сафеев
2
Петролай
57
Лобанов
34
Бочаров
10
Джалилов
56
Арутюнян
4-3-1-1
35
Калюжный
42
Усов
45
Теняев
46
Алборов
17
Озманов
71
Аскеров
34
Крутов
16
Суворов
9
Адаев
93
Маркин
81
Сафеев
3
Кибардин
3
Кибардин
81
Сафеев
34
Бочаров
97
Ахметов
97
Ахметов
34
Бочаров
93
Маркин
58
Шинкаренко
58
Шинкаренко
93
Маркин
Остались в запасе
Рубин (мол)
Мордовия (мол)
82
Никита Михайлов
ЦЗ
50
Иван Зайцев
ЦП
97
Сергей Доронин
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
1
Анатолий Малашенко
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
49
Тимон Аббакумов
ЦП
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
33
Матвей Гуйганов
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
65
Алексей Ларин
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Остались в запасе
82
Никита Михайлов
ЦЗ
50
Иван Зайцев
ЦП
97
Сергей Доронин
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
1
Анатолий Малашенко
ВР
Остались в запасе
49
Тимон Аббакумов
ЦП
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
33
Матвей Гуйганов
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
65
Алексей Ларин
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Рубин (мол) - Мордовия (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ян Марушко
(Самара)
Стадион:
Рубин
Новости команд
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1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
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