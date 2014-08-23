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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Мордовия (мол)
Ростов (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 23 августа 2014
Ростов (мол)
23.08.2014, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
2 : 0
Завершен
Мордовия (мол)
10'
М. Мартынов
16'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Мордовия (мол)
83'
Замена
В. Змеёв
️️️️
А. Аскеров
82'
Замена
З. Алборов
️️️️
А. Чубукин
Замена
К. Кулабухов
️️️️
М. Мартынов
80'
Замена
А. Сиденко
️️️️
А. Степанов
74'
68'
Замена
Т. Раимов
️️️️
А. Маланьин
Желтая карточка
Н. Николич
64'
62'
Замена
А. Игошев
️️️️
И. Крутов
Замена
Д. Машкин
️️️️
Э. Чеснаускис
62'
61'
Пенальти не реализован!
И. Крутов
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
И. Чебану
Замена
Г. Козлов
️️️️
Ф. Кондрюков
46'
ГОЛ! 2:0!
Н. Николич
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Мартынов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
50
Николай Станкевич
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
46
Заур Алборов
ЦЗ
53
Тимур Раимов
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
3-3-2-2
82
Суслов
45
Лазуткин
2
Мартынов
60
Кондрюков
17
Демченко
8
Карташов
44
Смирнов
88
Чеснаускис
8
Остапенко
30
Степанов
23
Николич
4-3-1-1
25
Чебану
42
Усов
44
Чубукин
17
Озманов
45
Теняев
34
Крутов
71
Аскеров
58
Шинкаренко
9
Адаев
48
Маланьин
88
Чеснаускис
80
Машкин
80
Машкин
88
Чеснаускис
30
Степанов
47
Сиденко
47
Сиденко
30
Степанов
2
Мартынов
5
Кулабухов
5
Кулабухов
2
Мартынов
60
Кондрюков
50
Козлов
50
Козлов
60
Кондрюков
48
Маланьин
53
Раимов
53
Раимов
48
Маланьин
44
Чубукин
46
Алборов
46
Алборов
44
Чубукин
34
Крутов
54
Игошев
54
Игошев
34
Крутов
71
Аскеров
43
Змеёв
43
Змеёв
71
Аскеров
25
Чебану
35
Калюжный
35
Калюжный
25
Чебану
Остались в запасе
Ростов (мол)
Мордовия (мол)
69
Никита Ковалев
ЦЗ
50
Николай Станкевич
ЦП
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
49
Тимон Аббакумов
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
50
Николай Станкевич
ЦП
13
Никита Чагров
ВР
Остались в запасе
49
Тимон Аббакумов
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Ростов (мол) - Мордовия (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Шамара
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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