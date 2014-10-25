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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Мордовия (мол)
Зенит (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 25 октября 2014
Зенит (мол)
25.10.2014, суббота, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия (мол)
43'
П. Долгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Мордовия (мол)
90'
+3
Желтая карточка
М. Гуйганов
Желтая карточка
А. Егоров
90'
+3
Замена
П. Барбашов
️️️️
Д. Ходжаниязов
90'
+1
89'
Желтая карточка
А. Маланьин
89'
Желтая карточка
А. Теняев
88'
Замена
А. Маланьин
️️️️
И. Крутов
Замена
С. Ребенко
️️️️
И. Кубышкин
83'
82'
Замена
В. Змеёв
️️️️
А. Шинкаренко
82'
Замена
М. Гуйганов
️️️️
Т. Аббакумов
Замена
П. Назимов
️️️️
В. Ярошенко
75'
71'
Замена
А. Аскеров
️️️️
В. Адаев
Замена
А. Егоров
️️️️
П. Долгов
70'
68'
Пенальти не реализован!
А. Суворов
Желтая карточка
А. Васютин
67'
64'
Желтая карточка
Р. Навлетов
62'
Замена
Д. Озманов
️️️️
А. Игошев
58'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
И. Чебану
Желтая карточка
З. Диланян
52'
ГОЛ! 1:0!
П. Долгов
43'
28'
Замена
Т. Аббакумов
️️️️
А. Чубукин
21'
Желтая карточка
А. Чубукин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
18
Захар Диланян
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Мордовия (мол)
57
Руслан Навлетов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
58
Александр Шинкаренко
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
72
Степан Жалобков
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
40
Павел Барбашов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
59
Алексей Егоров
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
3-1-4-2
78
Васютин
5
Ходжаниязов
56
Яковлев
63
Майков
13
Кубышкин
18
Диланян
73
Осипов
33
Ярошенко
97
Ходаковский
91
Долгов
19
Гасилин
4-4-1
57
Навлетов
46
Алборов
45
Теняев
42
Усов
44
Чубукин
34
Крутов
54
Игошев
16
Суворов
58
Шинкаренко
9
Адаев
13
Кубышкин
75
Ребенко
75
Ребенко
13
Кубышкин
33
Ярошенко
43
Назимов
43
Назимов
33
Ярошенко
5
Ходжаниязов
40
Барбашов
40
Барбашов
5
Ходжаниязов
91
Долгов
59
Егоров
59
Егоров
91
Долгов
9
Адаев
71
Аскеров
71
Аскеров
9
Адаев
Аббакумов
33
Гуйганов
33
Гуйганов
Аббакумов
54
Игошев
17
Озманов
17
Озманов
54
Игошев
58
Шинкаренко
43
Змеёв
43
Змеёв
58
Шинкаренко
44
Чубукин
49
Аббакумов
49
Аббакумов
44
Чубукин
34
Крутов
48
Маланьин
48
Маланьин
34
Крутов
25
Чебану
35
Калюжный
35
Калюжный
25
Чебану
Остались в запасе
Зенит (мол)
Мордовия (мол)
72
Степан Жалобков
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
53
Иван Иваниди
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
53
Тимур Раимов
ЦП
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Остались в запасе
72
Степан Жалобков
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
53
Иван Иваниди
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Остались в запасе
53
Тимур Раимов
ЦП
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Зенит (мол) - Мордовия (мол)
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Добролюбов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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