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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Зенит (мол)
Мордовия (мол) - Зенит (мол): обзор матча 29 ноября 2014
Мордовия (мол)
29.11.2014, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
1 : 1
Завершен
Зенит (мол)
34'
А. Суворов (П)
47'
А. Гасилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
А. Шинкаренко
88'
86'
Замена
А. Водянников
️️️️
П. Назимов
Замена
Т. Аббакумов
️️️️
В. Адаев
78'
76'
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
П. Долгов
Замена
Д. Ларин
️️️️
А. Аскеров
74'
73'
Красная карточка
З. Диланян
71'
Замена
М. Проничев
️️️️
П. Осипов
67'
Замена
Д. Зуев
️️️️
Е. Серенков
Замена
А. Шинкаренко
️️️️
Д. Озманов
66'
Замена
Е. Зимин
️️️️
И. Чебану
62'
52'
Желтая карточка
П. Долгов
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Гасилин
Желтая карточка
А. Маланьин
38'
Желтая карточка
А. Аскеров
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Суворов
34'
33'
Желтая карточка
С. Жалобков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
42
Никита Усов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
33
Матвей Гуйганов
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
73
Павел Осипов
ЦП
18
Захар Диланян
ЦП
60
Евгений Серенков
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
53
Тимур Раимов
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
45
Артем Водянников
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
40
Павел Барбашов
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
59
Алексей Егоров
ЦФ
3-4-1-1
25
Чебану
42
Усов
17
Озманов
45
Теняев
33
Гуйганов
71
Аскеров
16
Суворов
34
Крутов
9
Адаев
48
Маланьин
4-3-3
78
Васютин
72
Жалобков
75
Ребенко
56
Яковлев
7
Скопинцев
73
Осипов
18
Диланян
60
Серенков
19
Гасилин
91
Долгов
43
Назимов
71
Аскеров
50
Ларин
50
Ларин
71
Аскеров
17
Озманов
58
Шинкаренко
58
Шинкаренко
17
Озманов
9
Адаев
49
Аббакумов
49
Аббакумов
9
Адаев
25
Чебану
51
Зимин
51
Зимин
25
Чебану
43
Назимов
45
Водянников
45
Водянников
43
Назимов
73
Осипов
34
Проничев
34
Проничев
73
Осипов
91
Долгов
97
Ходаковский
97
Ходаковский
91
Долгов
60
Серенков
77
Зуев
77
Зуев
60
Серенков
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Зенит (мол)
53
Тимур Раимов
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
54
Артур Игошев
ЦП
46
Заур Алборов
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
40
Павел Барбашов
ЦП
53
Иван Иваниди
ЦЗ
59
Алексей Егоров
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Остались в запасе
53
Тимур Раимов
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
54
Артур Игошев
ЦП
46
Заур Алборов
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Остались в запасе
40
Павел Барбашов
ЦП
53
Иван Иваниди
ЦЗ
59
Алексей Егоров
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Мордовия (мол) - Зенит (мол)
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Курбатов
(Магнитогорск)
Стадион:
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31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
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