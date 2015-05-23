Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Ахмат (мол)
Мордовия (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 23 мая 2015
Мордовия (мол)
23.05.2015, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
49'
А. Бобер (П)
55'
А. Бобер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Ахмат (мол)
Замена
Д. Озманов
️️️️
А. Теняев
90'
+1
Желтая карточка
М. Чураков
87'
Замена
М. Чураков
️️️️
Д. Сысуев
79'
73'
Замена
И. Титаев
️️️️
Б. Адамов
Замена
В. Адаев
️️️️
З. Алборов
67'
Замена
А. Аскеров
️️️️
Т. Аббакумов
65'
59'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
А. Кадыров
59'
Замена
М. Асхабов
️️️️
Ю. Шаипов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Бобер
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бобер
49'
46'
Замена
И. Матаев
️️️️
А. Кацаев
Замена
Н. Хайкин
️️️️
И. Чебану
46'
45'
Желтая карточка
А. Абухажиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
46
Заур Алборов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Ахмат (мол)
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
66
Беслан Адамов
ЦП
63
Алихан Абухажиев
ЦП
47
Юнус Шаипов
ЦП
87
Ислам Акаев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Мордовия (мол)
51
Евгений Зимин
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
82
Владимир Котков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
54
Артур Игошев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
65
Алексей Ларин
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
7
Денис Абрамов
ЦФ
76
Илья Ермошкин
ЦФ
83
Максим Чураков
ЦФ
Ахмат (мол)
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
49
Халид Исмаилов
ЦП
74
Арби Давлитгереев
ЦП
88
Аюб Магамаев
ЦП
67
Арби Салихов
ЦП
38
Ибрагим Титаев
ЦП
98
Муслим Асхабов
ЦП
52
Исмаил Матаев
ЦП
39
Муслим Исмаилов
ЦП
64
Раджаб Исаев
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
4-5-1
25
Чебану
46
Алборов
45
Теняев
44
Чубукин
42
Усов
34
Крутов
58
Шинкаренко
49
Аббакумов
33
Гуйганов
8
Бобер
8
Сысуев
2-1-5-1-1
88
Гудиев
92
Сайтхаджиев
97
Тагиров
95
Бацуев
10
Кацаев
47
Шаипов
87
Акаев
14
Кузяев
63
Абухажиев
66
Адамов
95
Кадыров
8
Сысуев
83
Чураков
83
Чураков
8
Сысуев
46
Алборов
9
Адаев
9
Адаев
46
Алборов
49
Аббакумов
71
Аскеров
71
Аскеров
49
Аббакумов
45
Теняев
17
Озманов
17
Озманов
45
Теняев
25
Чебану
12
Хайкин
12
Хайкин
25
Чебану
66
Адамов
38
Титаев
38
Титаев
66
Адамов
47
Шаипов
98
Асхабов
98
Асхабов
47
Шаипов
10
Кацаев
52
Матаев
52
Матаев
10
Кацаев
95
Кадыров
18
Бокила
18
Бокила
95
Кадыров
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Ахмат (мол)
7
Денис Абрамов
ЦФ
54
Артур Игошев
ЦП
76
Илья Ермошкин
ЦФ
65
Алексей Ларин
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
82
Владимир Котков
ЦЗ
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
49
Халид Исмаилов
ЦП
74
Арби Давлитгереев
ЦП
88
Аюб Магамаев
ЦП
67
Арби Салихов
ЦП
64
Раджаб Исаев
ЦФ
39
Муслим Исмаилов
ЦП
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
Главный тренер
Ваит Талгаев
Остались в запасе
7
Денис Абрамов
ЦФ
54
Артур Игошев
ЦП
76
Илья Ермошкин
ЦФ
65
Алексей Ларин
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
82
Владимир Котков
ЦЗ
51
Евгений Зимин
ВР
Остались в запасе
49
Халид Исмаилов
ЦП
74
Арби Давлитгереев
ЦП
88
Аюб Магамаев
ЦП
67
Арби Салихов
ЦП
64
Раджаб Исаев
ЦФ
39
Муслим Исмаилов
ЦП
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Главный тренер
Ваит Талгаев
Статистика матча Мордовия (мол) - Ахмат (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Старт
Новости команд
Все
Мордовия (мол)
Ахмат (мол)
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
2021.05.28 10:46
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
2021.05.28 10:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+