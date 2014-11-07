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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Мордовия (мол)
Амкар (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 07 ноября 2014
Амкар (мол)
07.11.2014, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия (мол)
34'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Мордовия (мол)
Замена
И. Парамонов
️️️️
Е. Тюкалов
90'
+3
Замена
М. Рожков
️️️️
А. Курзенев
90'
+1
86'
Замена
В. Змеёв
️️️️
Т. Аббакумов
78'
Замена
А. Аскеров
️️️️
А. Маланьин
78'
Замена
А. Игошев
️️️️
И. Крутов
Замена
В. Шпитальный
️️️️
А. Анфёров
78'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
А. Субботин
66'
Замена
В. Алейников
️️️️
Е. Парамонов
63'
Замена
П. Соломатин
️️️️
В. Чухланцев
62'
46'
Замена
М. Гуйганов
️️️️
З. Алборов
ГОЛ! 1:0!
Е. Тюкалов
34'
Желтая карточка
А. Курзенев
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
11
Евгений Парамонов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Роман Урхов
ПВ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Мордовия (мол)
51
Евгений Зимин
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
18
Ибрахима Ниассе
ОП
34
Игорь Крутов
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
97
Никита Голдобин
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
49
Игорь Парамонов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
2-2-3-3
57
Селихов
40
Трошев
44
Пермяков
11
Парамонов
96
Чухланцев
7
Вазитдинов
7
Тюкалов
10
Урхов
91
Курзенев
9
Субботин
60
Анфёров
4-1-3-1
51
Зимин
45
Теняев
46
Алборов
42
Усов
17
Озманов
18
Ниассе
34
Крутов
49
Аббакумов
16
Суворов
48
Маланьин
7
Тюкалов
49
Парамонов
49
Парамонов
7
Тюкалов
60
Анфёров
9
Шпитальный
9
Шпитальный
60
Анфёров
91
Курзенев
95
Рожков
95
Рожков
91
Курзенев
9
Субботин
97
Голдобин
97
Голдобин
9
Субботин
11
Парамонов
38
Алейников
38
Алейников
11
Парамонов
96
Чухланцев
31
Соломатин
31
Соломатин
96
Чухланцев
49
Аббакумов
43
Змеёв
43
Змеёв
49
Аббакумов
48
Маланьин
71
Аскеров
71
Аскеров
48
Маланьин
34
Крутов
54
Игошев
54
Игошев
34
Крутов
46
Алборов
33
Гуйганов
33
Гуйганов
46
Алборов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Мордовия (мол)
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
57
Владимир Переверзев
ЦП
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
58
Александр Шинкаренко
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Остались в запасе
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
57
Владимир Переверзев
ЦП
58
Иван Средняков
ВР
Остались в запасе
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
58
Александр Шинкаренко
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Амкар (мол) - Мордовия (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
Звезда
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2018.05.12 21:05
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2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
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2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
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