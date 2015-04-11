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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Мордовия (мол)
Динамо (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 11 апреля 2015
Динамо (мол)
11.04.2015, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
35'
А. Степанов
10'
А. Шинкаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Мордовия (мол)
90'
+4
Замена
З. Алборов
️️️️
А. Шинкаренко
90'
+1
Желтая карточка
А. Теняев
Желтая карточка
А. Каташевский
85'
85'
Замена
Д. Абрамов
️️️️
А. Аскеров
73'
Замена
А. Теняев
️️️️
В. Адаев
69'
Замена
А. Игошев
️️️️
И. Крутов
67'
Замена
Д. Ларин
️️️️
Т. Аббакумов
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Алтунин
64'
Замена
А. Каташевский
️️️️
М. Кузьмин
56'
55'
Замена
М. Чураков
️️️️
А. Маланьин
45'
+1
Замена
И. Чебану
️️️️
Н. Хайкин
Замена
Н. Обольский
️️️️
А. Моргунов
45'
+1
Замена
А. Иванов
️️️️
Е. Данилкин
45'
+1
Желтая карточка
А. Алтунин
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Степанов
35'
Желтая карточка
В. Левин
22'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Шинкаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
Мордовия (мол)
12
Никита Хайкин
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
67
Павел Фарафонов
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
50
Дмитрий Ларин
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
83
Максим Чураков
ЦФ
7
Денис Абрамов
ЦФ
4-3-2-1
31
Лещук
8
Каляшин
91
Степанов
15
Данилкин
27
Живоглядов
97
Алтунин
27
Сарамутин
88
Левин
6
Кузьмин
14
Моргунов
96
Максименко
3-5-1-1
12
Хайкин
17
Озманов
42
Усов
44
Чубукин
34
Крутов
49
Аббакумов
58
Шинкаренко
33
Гуйганов
71
Аскеров
9
Адаев
48
Маланьин
6
Кузьмин
18
Каташевский
18
Каташевский
6
Кузьмин
97
Алтунин
17
Горбунов
17
Горбунов
97
Алтунин
15
Данилкин
17
Иванов
17
Иванов
15
Данилкин
14
Моргунов
9
Обольский
9
Обольский
14
Моргунов
49
Аббакумов
50
Ларин
50
Ларин
49
Аббакумов
48
Маланьин
83
Чураков
83
Чураков
48
Маланьин
71
Аскеров
7
Абрамов
7
Абрамов
71
Аскеров
34
Крутов
54
Игошев
54
Игошев
34
Крутов
9
Адаев
45
Теняев
45
Теняев
9
Адаев
58
Шинкаренко
46
Алборов
46
Алборов
58
Шинкаренко
12
Хайкин
25
Чебану
25
Чебану
12
Хайкин
Остались в запасе
Динамо (мол)
Мордовия (мол)
67
Павел Фарафонов
ЦП
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
77
Михаил Могулкин
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Остались в запасе
67
Павел Фарафонов
ЦП
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
89
Николай Майорский
ЦЗ
77
Михаил Могулкин
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
Остались в запасе
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Динамо (мол) - Мордовия (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кузнецов
(Иваново)
Стадион:
Родина
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