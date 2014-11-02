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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Краснодар (мол)
Мордовия (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 02 ноября 2014
Мордовия (мол)
02.11.2014, воскресенье, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар (мол)
32'
Т. Аббакумов
90+2'
А. Маланьин
53'
Д. Воробьев
68'
Д. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Краснодар (мол)
ГОЛ! 2:2!
А. Маланьин
90'
+2
90'
Замена
А. Орлов
️️️️
А. Агеев
89'
Замена
А. Шишкин
️️️️
Д. Бакай
Замена
А. Маланьин
️️️️
И. Крутов
81'
76'
Замена
Д. Васенин
️️️️
А. Мальцев
Замена
А. Игошев
️️️️
М. Гуйганов
74'
Замена
З. Алборов
️️️️
М. Маркин
74'
Замена
А. Аскеров
️️️️
В. Адаев
68'
68'
ГОЛ! 1:2!
Д. Воробьев
58'
Замена
Н. Акимов
️️️️
И. Черчесов
53'
Замена
Б. Шавлохов
️️️️
Н. Гаджиев
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Воробьев
46'
Замена
А. Лузин
️️️️
П. Крыжевских
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Аббакумов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
93
Антон Мальцев
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
58
Павел Крыжевских
ЦП
90
Инал Черчесов
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
76
Александр Агеев
АП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Мордовия (мол)
51
Евгений Зимин
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
53
Тимур Раимов
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
62
Олег Качмазов
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
37
Александр Лузин
ЦЗ
65
Борис Шавлохов
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
97
Алексей Шишкин
ЦП
14
Денис Васенин
ЦФ
3-4-1-1
1
Шебанов
45
Теняев
17
Озманов
42
Усов
34
Крутов
33
Гуйганов
16
Суворов
49
Аббакумов
9
Адаев
93
Маркин
4-2-2-2
61
Горячкин
2
Черов
93
Мальцев
5
Стежко
3
Гогличидзе
58
Крыжевских
90
Черчесов
49
Бакай
76
Агеев
10
Воробьев
97
Гаджиев
34
Крутов
48
Маланьин
48
Маланьин
34
Крутов
33
Гуйганов
54
Игошев
54
Игошев
33
Гуйганов
9
Адаев
71
Аскеров
71
Аскеров
9
Адаев
93
Маркин
46
Алборов
46
Алборов
93
Маркин
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
97
Гаджиев
65
Шавлохов
65
Шавлохов
97
Гаджиев
76
Агеев
24
Орлов
24
Орлов
76
Агеев
58
Крыжевских
37
Лузин
37
Лузин
58
Крыжевских
90
Черчесов
57
Акимов
57
Акимов
90
Черчесов
49
Бакай
97
Шишкин
97
Шишкин
49
Бакай
93
Мальцев
14
Васенин
14
Васенин
93
Мальцев
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Краснодар (мол)
62
Олег Качмазов
ЦФ
53
Тимур Раимов
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
50
Дмитрий Ларин
ЦП
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
45
Всеволод Ермаков
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
62
Олег Качмазов
ЦФ
53
Тимур Раимов
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
50
Дмитрий Ларин
ЦП
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
51
Евгений Зимин
ВР
Остались в запасе
45
Всеволод Ермаков
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Мордовия (мол) - Краснодар (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
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