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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Мордовия (мол)
Ахмат (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 17 августа 2014
Ахмат (мол)
17.08.2014, воскресенье, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
36'
А. Маланьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Мордовия (мол)
89'
Замена
А. Игошев
️️️️
Д. Ларин
87'
Замена
З. Алборов
️️️️
Т. Аббакумов
77'
Желтая карточка
А. Чубукин
73'
Замена
Т. Раимов
️️️️
И. Крутов
60'
Замена
В. Змеёв
️️️️
А. Маланьин
53'
Замена
А. Чубукин
️️️️
А. Аскеров
46'
Замена
Д. Ларин
️️️️
В. Адаев
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Маланьин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
35
Мохьмад-Эми Газалиев
ВР
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
53
Магомед Барзукаев
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
87
Ислам Акаев
ЦП
74
Арби Давлитгереев
ЦП
63
Алихан Абухажиев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Мордовия (мол)
57
Руслан Навлетов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
49
Тимон Аббакумов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Ахмат (мол)
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
98
Муслим Асхабов
ЦП
38
Ибрагим Титаев
ЦП
92
Сулим Дидигов
ЦП
66
Беслан Адамов
ЦП
67
Арби Салихов
ЦП
39
Муслим Исмаилов
ЦП
28
Магомед-Эми Шапиев
ЦП
88
Тамерлан Саидхаджиев
ЦП
47
Юнус Шаипов
ЦП
3
Умар Асаков
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
46
Заур Алборов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
50
Дмитрий Ларин
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
3-3-3-1
35
Газалиев
53
Барзукаев
40
Шахтиев
95
Муслуев
15
Мальсагов
95
Бацуев
97
Тагиров
87
Акаев
74
Давлитгереев
63
Абухажиев
95
Кадыров
3-4-1-1
57
Навлетов
45
Теняев
42
Усов
17
Озманов
71
Аскеров
34
Крутов
58
Шинкаренко
49
Аббакумов
9
Адаев
48
Маланьин
49
Аббакумов
46
Алборов
46
Алборов
49
Аббакумов
9
Адаев
50
Ларин
50
Ларин
9
Адаев
34
Крутов
53
Раимов
53
Раимов
34
Крутов
71
Аскеров
44
Чубукин
44
Чубукин
71
Аскеров
Ларин
54
Игошев
54
Игошев
Ларин
48
Маланьин
43
Змеёв
43
Змеёв
48
Маланьин
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Мордовия (мол)
98
Муслим Асхабов
ЦП
38
Ибрагим Титаев
ЦП
92
Сулим Дидигов
ЦП
66
Беслан Адамов
ЦП
3
Умар Асаков
ЦФ
67
Арби Салихов
ЦП
39
Муслим Исмаилов
ЦП
28
Магомед-Эми Шапиев
ЦП
88
Тамерлан Саидхаджиев
ЦП
47
Юнус Шаипов
ЦП
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
Главный тренер
Ваит Талгаев
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Остались в запасе
98
Муслим Асхабов
ЦП
38
Ибрагим Титаев
ЦП
92
Сулим Дидигов
ЦП
66
Беслан Адамов
ЦП
3
Умар Асаков
ЦФ
67
Арби Салихов
ЦП
39
Муслим Исмаилов
ЦП
28
Магомед-Эми Шапиев
ЦП
88
Тамерлан Саидхаджиев
ЦП
47
Юнус Шаипов
ЦП
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
Остались в запасе
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Ваит Талгаев
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Ахмат (мол) - Мордовия (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Хомченко-Глуховский
(Астрахань)
Стадион:
им. С.Билимханова
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