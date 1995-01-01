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    Магомед-Эми Шапиев

    #28 | Полузащитник
    Имя Магомед-Эми
    Отчество Хасенович
    Фамилия Шапиев
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 мая 1995 (27 лет)
    Рост 172
    Вес 69
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